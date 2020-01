Znižali kriterije za novega direktorja

14.1.2020 | 14:00

Kdo bo postal desna roka šmarješkega župana Marjana Hribarja?

Šmarješke Toplice - Odkar šmarješko občino vodi novi župan Marjan Hribar, je v občinski upravi prišlo do kar nekaj kadrovskih sprememb - nekateri zaposleni so odšli, nekaj je novih.

Župan po odhodu dolgoletnega direktorja občinske uprave Tomaža Ramovša še vedno nima svoje desne roke, čeprav naloge direktorja po pooblastilu župana začasno opravlja Mateja Kotnik. A dolgo ne bo več tako, v kratkem bo izšel razpis za to delovno mesto, kar je jasno tudi zato, ker so občinski svetniki na svoji zadnji lanski seji spremenili Odlok o ustanovitvi občinske uprave Občine Šmarješke Toplice in znižali kriterije za opravljanje nalog direktorja občinske uprave.

Šmarješki svetniki z županom Marjanom Hribarjem

Spreminjajo se pogoji izobrazbe, ki so sedaj naslednji: direktor, katerega mandat bo trajal pet let, mora za dela v nazivu 4. stopnje, to je Viši svetovalec 1, imeti najmanj specializacijo po višješolski izobrazbi (prejšnjo), visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnjo), visokošolsko strokovno izobrazbo (1. bolonjska) ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo.

Kot pravi župan Marjan Hribar, gre za dopolnitev obstoječega odloka z zakonsko določenimi zahtevami glede izobrazbe, skratka za harmonizacijo z zakonom, ti kriteriji pa so predvideni za občine, ki imajo manj kot deset tisoč prebivalcev. S tem bodo tudi razširili možnosti ter kakovosti izbire kandidatov za to delovno mesto, utemeljuje spremembe.

V sredini Branko Zoran in Aleksander Pavlič

Nekaterim svetnikom ta razlaga ni bila najbolj všeč. «Ne strinjam se z znižanjem kriterijev izobrazbe na direktorja občinske uprave, naj ostane na prejšnjem nivoju. Področje dela je zelo široko in zahtevno,« je menil Branko Zoran. Podobnega mnenja je bil tudi svetniški kolega Aleksander Pavlič, ki je dejal, da mora direktor obvladati pravno področje in še marsikaj in zato ne bi zniževal kriterijev. Tonija Bobiča je zanimalo, kakšne tovrstne odloke imajo v sosednjih občinah. Mateja Kotnik je povedala, da imata mokronoška in topliška občina sprejeta enaka odloka, za škocjansko pa ji ni znano.

Predsednik Komisije za statut in poslovnik Ladislav Prešeren je povedal, da se komisija strinja s predlogom spremembe odloka in ga predlaga v obravnavo in sprejem.

Svetniki so nato odlok v 1. in 2. branju sprejeli s sedmimi glasovi za ter dvema proti.

Besedilo in foto: L. Markelj