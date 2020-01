V Šentrupertu so si oddahnili, proračun pod streho

14.1.2020 | 10:00

Svetniki so z dvigom zelenega kartončka takole soglasno potrdili letošnji proračun. (Foto: R. N.)

Župan Andrej Martin Kostelec

Šentrupert - Občina Šentrupert ni več na začasnem financiranju, saj so svetniki včeraj na izredni seji tudi v drugem branju potrdili proračun za letošnje leto. V primerjavi s prvo obravnavo so se predvideni prihodki s 3,4 milijona evrov povečali na 4,6 milijona evrov, kajti med prihodke so uvrstili tudi znesek od morebitne prodaje javnega podjetja Energetika Šentrupert, ki je v 100-odstotni občinski lasti, medtem ko odhodki ostajajo pri 3,2 milijona evrov.

Tudi letos v proračunu ni zajeto poplačilo varščine z visokimi obrestmi v skupni višini nekaj več kot milijon evrov podjetju Polfin, kajti občina nima denarja, kar je skrb vzbujajoče zaradi morebitne izvršbe. Nadejajo se, da bodo s prodajo Energetike Šentrupert, za nakup katere je po besedah župana Andreja Martina Kostelca kar nekaj zanimanja, lahko poplačali vsaj del obveznosti do Polfina.

Predlog proračuna je bil od 21. decembra do 6. januarja v javni obravnavi, v tem času pa so bili podani nekateri predlogi za spremembo. Pripombo k predlogu proračuna je v času javne obravnave podal tudi ravnatelj osnovne šole Jože Tratar, češ da predvidena sredstva ne zadostujejo za delovanje šole. »Predlog proračuna v drugi obravnavi za šolo zagotavlja več sredstev, a žal še vedno nekoliko premalo. Približno 5.000 evrov manj kot v prvi obravnavi je predvidenih za vrtec,« je za naš časopis pojasnil ravnatelj.

Okoli tega, ali občina namenja dovolj denarja za potrebe šole in vrtca, je bilo tudi v razpravi na seji občinskega sveta največ govora. Župan zavrača očitke, da za vzgojo in izobraževanje mladih namenjajo manj denarja kot v preteklosti. »Občina ne krči te stroške, temveč jih povečuje,« zatrjuje Kostelec in ob tem dodaja, da veliko denarja namenjajo za poplačilo zapadlih in tekočih najemnin za uporabo vrtca. Ta denar bi raje namenili za potrebe šole, a potrebno je pokriti obveznosti za nazaj, pravi. Predvidevajo, da bodo v prvi polovici leta poravnali še preostalih sedem zapadlih obrokov za vrtec, ki niso bili plačani že v prejšnjem mandatu.

Predlog proračuna do druge obravnave tako ni doživel bistvenih sprememb, prerazporedili so le nekatere postavke. Pod drobnogled so ga vzeli tudi odbori, ki so predlagali, da se ga sprejme. Matjaž Štrukelj je dejal, da je bilo proračun glede na težko finančno situacijo občine težko sestaviti. Boštjan Nemec je dodal, da letošnji proračun ni idealen, ni pa najslabši. Kjer se bo med letom pokazalo, da na določenih postavkah ni dovolj denarja, bodo to skušali popraviti z rebalansom. Z njim naj bi zagotovili tudi sredstva za razpise na področjih športa, kulture in kmetijstva, na katere se bodo lahko občani oz. društva prijavili. Trenutno za to ni predvidenih sredstev v proračunu.

Besedilo in fotografije: R. N.

