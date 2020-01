Krka zmagala v Domžalah

14.1.2020 | 07:55

Glenn Cosey je bil pri najboljši strelec pri Krki. (Foto: B. B., arhiv DL)

Domžale - Krka je v Domžalah prišla do devete zmage v slovenskem državnem prvenstvu, medtem ko je Helios doživel četrti poraz in ostaja pri desetih zmagah. Novomeščani so si zmago zagotovili v zadnjem delu igre in se prebila na tretje mesto.

Prvi polčas je bil zelo izenačen, tako da si nobena ekipa ni priborila oprijemljivejše prednosti. Krkaši so na začetku tekme povedli s 5:0, a so domači hitro vzpostavili ravnotežje. V 18. minuti so potem gostje povedli za sedem (31:24), kar je bilo najvišje vodstvo prvega polčasa, a je Helios s trojkama Davora Konjenića in Blaža Mahkovica znižal zaostanek, gostje so vrnili s trojko Jureta Balažiča, ki je postavil izid polčasa 34:30 za Krko.

Tretja četrtina je minila v enakem slogu, v četrti pa so gostje po delnem izidu 10:0 povedli s 64:55. Domači so se dobre tri minute pred koncem približali na štiri točke zaostanka (60:64), a gostje niso popustili in so tekmo mirno pripeljali do konca in zmage z 72:66, so dogajanje na igrišču povzeli v KZS.

Pri Novomeščanih je bil najboljši strelec Glenn Miller Cosey, ki je dosegel 18 točk, Muhamed Pašalić pa je dodal 15 točk ter po šest skokov in podaj. Pri gostiteljih je bil s 15 točkami najboljši strelec Krešimir Radovčić.

Vladimir Anzulović, trener Krke, je po tekmi povedal: »Čestitke mojim fantom za izvrstno igro in boj, ni bilo lahko po taki tekmi, kot smo jo odigrali proti Budućnost. Taka tekma izčrpa igralce. A nam je uspelo, v gosteh smo premagali močno ekipo Helios Suns in se jim tako oddolžili za poraz v prvem delu.«

Krkaši imajo v SKL devet zmag in štiri poraze in rabijo le še zmago v zadnjih treh tekmah, da tudi teoretično potrdijo uvrstitev v ligo za prvaka. Prva priložnost za to bo že v torek, 21. januarja, ko bodo gostili moštvo Šenčurja. Še prej pa jih v nedeljo čaka tekma ABA lige s Primorsko v Kopru.

* Dvorana ŠD Domžale, gledalcev 400, sodniki: Petek (Maribor), Vučković (Maribor), Pipan (Ljubljana).

* Helios Suns: Konjenić 11 (3:3), Radovčić 15 (3:4), Oman 3, Mahkovic 14 (8:8), Florveus 8 (2:7), Pelko 7 (4:4), Bratec 6, Šantelj 2 (0:2).

* Krka: Cosey 18 (7:11), Đapa 3, Balažič 11, Lapornik 14 (3:3), Ramljak 2, Jones 5 (1:1), Škedelj 2 (0:2), Pašalić 15 (2:2), Stergar 2.

* Prosti meti: Helios Suns 20:28, Krka 13:19.

* Met za tri točke: Helios Suns 10:28 (Konjević 2, Radovčić 2, Oman, Mahkovic 2, Pelko 1, Bratec 2), Krka 9:25 (Cosey 3, Đapa, Balažič 3, Lapornik, Pašalić).

* Osebne napake: Helio Suns 21, Krka 26.

* Pet osebnih: /.

M. Ž.