Za Skupino Gen uspešno poslovno leto

14.1.2020 | 08:45

Poslovanje Skupine Gen sta včeraj predstavila poslovni direktor Gen energije Danijel Levičar in generalni direktor Gen energije Martin Novšak. (Foto: Gen energija)

Krško - Skupina Gen je v lanskem letu uspešno izpolnila svoje poslanstvo zanesljive oskrbe z električno energijo iz nizkoogljičnih virov (jedrske in vodne energije) po konkurenčnih cenah za odjemalce. Proizvodnja energetskih objektov je izpolnila in celo presegla zastavljene načrte, so sporočili iz Gen energije.

V Skupini Gen so tako lani ustvarili več kot 2,2 milijarde evrov prometa in dobrih 48 milijonov čistega dobička, kar je za četrtino več od načrtovanega. Družbe v skupini so izvedle investicije v višini okoli 100 milijonov evrov, med njimi je osrednji uspešno izveden zahteven remont v Nuklearni elektrarni Krško (NEK). Dodana vrednost na zaposlenega je za preteklo leto ocenjena na 148 tisoč evrov.

Tudi v krovni družbi Gen energija so za dobro četrtino presegli načrte, prihodki podjetja so znašali 207 milijonov evrov, od tega čisti dobiček 26 milijonov evrov. Izpolnili so vsa pričakovanja SDH, so pojasnili na novinarski konfenerci.

Kot je poudaril Martin Novšak, generalni direktor družbe Gen energija, so z zanesljivim in varnim obratovanjem proizvodnih enot ter s trgovsko in prodajno aktivnostjo zagotovili zanesljivo oskrbo odjemalcev z nizkoogljično električno energijo in zemeljskim plinom. »Naši rezultati temeljijo na intenzivnem prizadevanju okoli 1400 zaposlenih, ki skupaj z izvajalci storitev skrbijo za kakovostno in učinkovito dolgoročno vzdrževanje in obratovanje naših enot. Poleg obratovalne zanesljivosti smo k rezultatom pomembno prispevali tudi z znanjem in spretnostjo naših tržnikov. Ti so uspešno obvladovali tržna tveganja in učinkovito izkoriščali priložnosti, ki so se ponujale na trgu z električno energijo in plinom.«

Danijel Levičar, poslovni direktor Gen energije, pa je dodal: »Nove tehnologije, e-mobilnost, proizvodnja toplote in hladu temeljijo na rabi električne energije, ki postaja energent prihodnosti. Kot odgovorna energetska skupina se na trend rasti rabe odzivamo s smelimi razvojnimi načrti. V 2020 bomo za investicije v Skupini GEN namenili 150 milijonov evrov. Tako bomo lahko tudi v prihodnosti ohranjali in nadgrajevali rezultate iz leta 2019.«

M. Ž.