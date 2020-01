Zbil peško, morala v bolnišnico

14.1.2020 | 18:05

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes zjutraj ob 7.10 je na Pleteršnikovi ulici v Brežicah voznik osebnega vozila zbil peško. Posredovali so reševalci Nujne medicinske pomoči Brežice, ki so poškodovano oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Brežice.

Potres v bližini Vinice

Danes ponoči ob 2.45 so v bližini Vinice, 92 km jugovzhodno od Ljubljane, v občini Črnomelj seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,6 . Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Bele Krajine. Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo, ocenjuje, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

L. M.