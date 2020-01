Belo krajino trese

15.1.2020 | 07:00

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so tudi sinoči ob 19.15 uri zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,0. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 95 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Vinice pri Črnomlju. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Bele krajine, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.

Seizmografi so včeraj že ob 2.45, kot smo poročali, zabeležili potresni sunek magnitude 1,6 z žariščem v bližini Vinice pri Črnomlju, pred tem pa 5. januarja ob 20.28 zmeren potresni sunek magnitude 1,4, prav tako z žariščem v bližini tega kraja.

Požar na drogu javne razsvetljave

Sinoči ob 23.46 je v Dolenjem Mokrem polju, občina Šentjernej, ogenj zajel svetilko na drogu javne razsvetljave. Gasilci PGD Šentjernej so odklopili varovalko na drogu in pogasili požar na svetilki. Na kraju je bil tudi dežurni delavec Elektro Ljubljana.

Ob 1.14 pa so na Kolodvorski cesti v Kočevju na železniški postaji spet zagoreli odpadni železniški pragovi. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Voda spet pitna

Komunala Trebnje obvešča vse uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Češnjice pri Trebelnem, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA;

- od 8:00 do 9:30 pA odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEGELNICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZBURE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Brezje, Presladol, Zakov, Bohor, Prižev dol, Likov vrh, Košeni vrh, Bohor Dobrava, Bohor Jablance, Brezje vas, Vajerji in Vrhe Bohor med 11:00 in 14:00 uro; za področje nadzorništva Krško okolica pa na območju TP Brezje, Presla dol, Zakov, Bohor, Prižev dol, Likov vrh, Košeni vrh, Bohor Dobrava, Bohor Jablance, Brezje vas, Vajerji in Vrhe Bohor med 8:00 in 13:00 uro.

M. K.