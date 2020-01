71-letnik na prehodu za pešce trčil v peško

15.1.2020 | 08:10

Foto: Arhiv DL

Poročali smo že o prometni nesreči, ki se je včeraj zgodila v križišču Černelčeve ceste in Pleteršnikove ulice v Brežicah, iz Policijske uprave Novo mesto pa so danes sporočili nekaj podrobnosti. Po prvih ugotovitvah policistov je 71-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v 18-letno peško, ki je prečkala cesto. Lažje poškodovano peško so oskrbeli v brežiški bolnišnici.

Ob žagi, kosilnico, suhomesnate izdelke, denar

V Brinju na območju Šentruperta je nekdo iz gospodarskega objekta odnesel dve motorni žagi, kosilnico in suhomesnate izdelke. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1800 evrov.

Oškodovanec je policiste PP Trebnje obvestil, da je med nedeljo in ponedeljkom v Škrljevem neznanec iz odprtega gospodarskega objekta ukradel suhomesnate izdelke in ga oškodoval za 600 evrov.

Na Kandijski cesti v Novem mestu je včeraj med 15. in 17. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in odnesel denar. Z vlomom in tatvino je lastniku povzročil za okoli 600 evrov škode.

Prijeli štiri Iračane

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Ziljah na območju PP Črnomelj izsledili in prijeli štiri državljane Iraka. Postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

