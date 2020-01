Policijski orkester s koncertom nagrajujejo vzorne voznike

15.1.2020 | 11:40

Vir: Ministrtsvo za zdravje

Ljubljana - V sklopu akcije Slovenija piha 0,0, ki deluje pod okriljem Ministrstva za zdravje, bo drevi ob 20. uri v Centru urbane kulture kino Šiška že četrto leto koncert Policijskega orkestra z gosti. Letos se jim bosta na odru pridružila Tomislav Jovanović Tokac iz novomeške skupine Dan D in Neisha. Koncert je nagrada vzornim voznikom, ki so med posebno kontrolo med 4. in 10. novembrom ter 2. in 20. decembrom lani napihali 0,0 alkohola v izdihanem zraku, so sporočili iz ministrstva za zdravje.

V času akcije so policisti razdelili okoli 10.000 kuponov, ki so si jih »pripihali« varni vozniki, ki so nato z njimi sodelovali v žrebu za današnji koncert.

Po podatkih Policije je bilo v tednu med 4. in 10. novembrom odrejenih 13.182 alkotestov. Od teh je bilo 374 pozitivnih, začasno so odvzeli 356 vozniških dovoljenj, pridržali pa osem voznikov. Med 1. in 31. decembrom so odredili 22.415 alkotestov. Pozitivnih je bilo 784, začasno so odvzeli 644 vozniških dovoljenj, pridržali pa 38 voznikov.

Največ prometnih nesreč pod vplivom alkohola se zgodi ob koncih tedna, ob petkih in sobotah, ter v poznih nočnih in zgodnjih jutranjih urah. Skozi leto pa so najbolj problematični pomladno-poletni meseci ter obdobje martinovanja in prednovoletni čas, so na spletni strani zapisali na ministrstvu.

Motorične sposobnosti voznikov se zmanjšajo že po enem kozarcu zaužitega alkohola, in sicer se poslabša sposobnost zaznavanja, udeleženec napačno presodi razdaljo med objekti, upočasni se mu reakcijski čas in zoži zorni kot. Vse to vodi k večjemu tveganju za nastanek prometne nezgode, so opozorili.

Akcija Slovenija piha 0,0 je namenjena ozaveščanju o škodljivosti uporabe alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi, ki poslabšajo naše sposobnosti za varno vožnjo, ter spodbujanju varne in odgovorne vožnje vseh udeležencev v prometu, so še dodali.

M. Ž.