Gradijo trgovino

15.1.2020 | 15:15

Zaradi gradbišča so nekoliko spremenili prometne poti v tistem delu mesta. (Foto: M. L.)

Trgovina bo stala na dosedanjem travniku. (Foto: M. L.)

Promet bo pri trgovini urejal semafor. (Foto: M. L.)

Brežice - V Brežicah so ob Cesti svobode blizu avtobusne postaje nedavno začeli graditi Eurospinovo trgovino, potem ko so kraj gradnje potrdili pred časom tudi občinski svetniki.

V pripravah na gradnjo so pri bodočem trgovskem objektu naredili križišče, s tem, da so obstoječemu križišču dodali še vzhodni krak, na novo pa so v križišče postavili semaforje.

V pripravah na začetek gradnje so bile v Brežicah živahne razprave, tudi v občinskem svetu, o tem, katere vrste križišče bodo naredili. Številni so predlagali krožišče. Križišče je, kot rečeno zdaj semaforizirano.

M. L.

