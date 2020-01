Zakaj država Posavju ne omogoči zdravstvenega izobraževanja? Kaj bo z novomeškim splavom?

15.1.2020 | 18:15

Na območju širše regije deluje več skupnih občinskih uprav (SOU), z novim letom pa se je spremenila zakonodaja, ki med drugim določa delež njihovega državnega sofinanciranja. Preverili smo, katere SOU imamo, kakšne naloge opravljajo in ali so se ob napovedanih spremembah spremenili oz. se nameravajo.

Ekonomska in trgovska šola (ETrŠ) Brežice) si že več kot desetletje prizadeva, da bi ji država odobrila program zdravstvene nege in program bolničar. Kot zatrjuje vodstvo, šola izpolnjuje vse pogoje za uvedbo programov, ki bi izučili kader, ki ga regija še kako potrebuje. Podrobneje v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Že od praznikov dalje, ko je narasla Krka odnesla gostinski splav, ta je potoval od Portovala pa vse do Otočca, omenjeno plovilo razburja domišljijo ljudi. Tudi na nas ste se obrnili z vprašanji, zato smo preverjali, čigav je splav in kakšna bo njegova usoda. Več v Dolenjcu, ki tudi ta teden prinaša številne zanimive zgodbe, nekatere od njih najdete samo in zgolj v tiskani izdaji, ki tudi tokrat pride k vam v četrtek.

