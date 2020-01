Nagrada Prešernovega sklada tudi Roku Bičku

Rok Biček (Foto: I. V., arhiv DL)

Ljubljana - Prešernovo nagrado za življenjsko delo za leto 2020 prejmeta fotograf Stojan Kerbler ter koreograf in baletni plesalec Milko Šparemblek, nagrade Prešernovega sklada pa režiser Rok Biček iz Meniške vasi, oblikovalec Nejc Prah, igralka Nina Ivanišin, glasbenik Luka Juhart, prevajalka Suzana Koncut in kostumograf Alan Hranitelj.

Rok Biček nagrado prejme za večkrat nagrajeni celovečerni dokumentarni film Družina. V obrazložitvi je strokovna komisija zapisala, da je »z dokumentarnim filmom Družina monumentalno zarezal ne le v slovensko filmsko dokumentaristiko, temveč kar v zgodovino slovenskega filma. Družina je boleče intimna, a obenem univerzalna psihosocialna kronika nekega odraščanja v depriviligiranem okolju, kar je režiser snemal celo desetletje. Vstopanje v odraslost je mučno za vsakogar, za otroke iz disfunkcionalnih družin pa še toliko bolj. Zato so morda prenagljene, a avtonomne življenjske odločitve protagonista Mateja, ki na slovenskem podeželju odrašča v družini staršev s posebnimi potrebami, pretresljive in razumljive hkrati. Film Družina daje izjemen vpogled v družinske in družbene silnice, ki delujejo pri socializaciji vsakega človeškega bitja. Roku Bičku se je uspelo s filmskimi sredstvi približati intimi družinske skupnosti, njihovim medčloveškim odnosom na osupljivo resničen način in z ogromno mero umetniške in etične občutljivosti. Humanizem Bičkovega filma izziva bistvo gledalčeve lastne človeškosti, ko si upa brez lažnega moraliziranja in odvračanja pogleda od mučne problematike običajno nevidnih ljudi pokazati dostojanstvo filmskega subjekta.«

Za koreografa in plesalca Milka Šparembelka so v utemeljitvi Prešernove nagrade med ostalim zapisali, da se kot koreograf, dramaturg in režiser uvršča v sam svetovni vrh baletnih in plesnih umetnikov, ki so s svojim ustvarjanjem pomembno vplivali na razmišljanje o plesu v današnjem času. »S svojimi častitljivimi enaindevetdesetimi leti in s sedmimi desetletji dolgo ustvarjalno potjo je najstarejši še aktivni koreograf na svetu. Njegov dosedanji ustvarjalni opus obsega več kot sto petdeset baletnih, opernih in dramskih predstav, ki jih je postavil v petinštiridesetih različnih gledališčih po svetu, pa vrsto umetniških filmov in izvirnih televizijskih stvaritev.«

Fotograf Stojan Kerbler je, kot so poudarili, nedvomno osrednja osebnost slovenske fotografije: »Njegov fotografski opus je čudovita freska bivanja in življenja haloških ljudi in predstavlja resnično vrednoto nacionalnega pomena, o kateri se lahko poenoti strokovna in tudi laična javnost. Kerbler je nepretenciozno, s svojo skromnostjo, ljubeznijo in odgovornostjo do sočloveka postavil visoka merila čiste črno-bele analogne fotografije in vzpostavil referenčni okvir humanistične fotografske senzibilnosti in estetike tudi za prihodnje rodove.«

Prevajalka Suzana Koncut bo nagrado Prešernovega sklada prejela za prevode francoskih literarnih in teoretskih besedil v zadnjih treh letih, skladatelji in akordeonist Luka Juhart za umetniške dosežke v minulih treh letih, igralka Nina Ivanišin za vloge v zadnjih treh letih, oblikovalec Nejc Prah za oblikovalske dosežke v zadnjih treh letih in kostumograf Alan Hranitelj za razstavo Vzporedni svetovi Alana Hranitelja.

Nagrade bodo tradicionalno podelili 7. februarja, na državni proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku, Prešernovem dnevu.

