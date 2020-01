NLB opozarja: nov poskus zlorabe s telefonskim klicem

15.1.2020 | 14:00

Ljubljana - Iz službe za komuniciranje Nove ljubljanske banke so sporočili o novem poskusu prevare. Tokrat poskušajo s telefonskim klicem od sogovornikov pridobiti podatke, kot so številka plačilne kartice, CVC koda, številka osebnega računa, ipd. Poudarjajo, da gre za poskus prevare in da banka tovrstnih podatkov nikoli ne pridobiva preko telefonskih pogovorov.

Zato vsem strankam oziroma prejemnikom tovrstnih telefonskih klicev svetujejo, da osebnih podatkov ne posredujejo, če pa so to morda že storili, pa naj nemudoma prekličejo ali blokirajo svoje plačilne in kreditne kartice.

"Plačilne kartice lahko stranke NLB za uporabo zaklenejo prek mobilne denarnice NLB Pay, kartice z odloženim plačilom pa kadarkoli blokirajo ali deaktivirajo prek mobilne banke Klikin ali s pomočjo bančnih strokovnjakov NLB Kontaktnega centra prek video klica, spletnega klepeta ali telefonskega klica na številko (01) 477 20 00," so pojasnili.

M. Ž.