Podkupovalna afera Krke v Romuniji

15.1.2020 | 16:25

Novo mesto - Romunski časopis Libertatea je včeraj začel objavljati članke o tem, kako farmacevtska družba Krka v Romuniji že več kot desetletje sistematično podkupuje zdravnike, da bi ti predpisovali več njihovih zdravil.

Časopis je pridobil 2 gigabajta internih Krkinih podatkov (predvsem pogodbe z zdravniki in tabele o plačilih in drugih aktivnostih) ter opravil pogovore z več zaposlenimi, ki so razkrili način podkupovanja. Kot piše Libertatea, so zdravniki, ki so izpolnili predvideno kvoto predpisanih zdravil (t.i. program zvestobe), od Krke prejeli približno desetino vrednosti izdanih receptov.

V tabelah, ki jih je pridobil Libertatea, je natančno popisano, kateri od Krkinih zastopnikov »skrbi« za katerega zdravnika, kakšen je zdravnikov »status« (»predpisuje le Krkina zdravila«, »predpisuje Krkina zdravila in zdravila konkurence«, itd.) ter kakšen »potencial« še ima, saj naj bi Krka po pisanju časopisa pridobila celo podatke državne zdravstvene zavarovalnice o tem, katera in koliko zdravil so predpisovali posamezni zdravniki.

V tabelah, ki jih objavlja Libertatea, so nevedni tudi zneski, ki jih je dobil posamezni zdravnik in način plačila, npr.: počitnice na Majorki, kongres v Parizu, ali kaj tretjega.

Način plačila se je z leti spreminjal, piše Libertatea. Kot jim je povedal eden od zaposlenih v Krki Romunija, je šlo sprva za neposredna plačila, ki so opravili farmacevtski zastopniki, potem so prišle sponzorske pogodbe, trenutno pa plačila tečejo tako, da Krka zdravnikom plača udeležbo na okrogli mizi ali kak drug javni nastop.

Takih metod naj bi se po pisanju časnika Libertatea v Romuniji posluževala tudi druga farmacevtska podjetja, plačila t.i. originatorjev naj bi bila še nekajkrat večja.

Kot še piše romunski časnik, sodi Krka med tri največje generične dobavitelje zdravil v državi.

Iz Krke so o dogajanju v Romuniji poslali pisno sporočilo. V njem so zapisali, da podjetje dejavnosti na vseh trgih izvaja v skladu z zakonodajo in mednarodnimi standardi. Zavrnili so, da bi šlo za sistemsko podkupovanje in nakazali, da gre za posamično delovanje romunske podružnice. Napovedali so celovito preiskavo očitkov. Če bodo odkrili, da je bilo res kaj narobe, bodo storilce ustrezno sankcionirali.

"Skupina Krka izvaja vse svoje dejavnosti na vseh trgih, kjer smo prisotni s svojimi farmacevtskimi izdelki, v skladu zakonodajo, mednarodnimi standardi za farmacevtsko industrijo ter v skladu s sprejetimi internimi pravili kodeksa ravnanja, kodeksa promocije in pravili o preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju prevar. To pomeni, da so vsi zaposleni v Krki Romunija dolžni spoštovati sprejeta pravila ter so o njih redno izobraževani," so natančno zapisali v novomeškem farmacevtu.

"Vse družbe in predstavništva Krke so dolžne zagotoviti, da dejavnosti v vseh državah, kjer smo prisotni, potekajo v skladu s temi načeli, vsakršne prevare ali koruptivna ravnanja pa so strogo prepovedana. Sume neskladnih ravnanj bomo obravnavali celovito in v skladu z vzpostavljenimi pravili o preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju prevar. V primeru, da bodo v zvezi z delovanjem sodelavcev v Romuniji ugotovljene nepravilnosti, bo Krka ravnala odločno in z vsemi pravnimi sredstvi ter skladno z romunsko zakonodajo ustrezno sankcionirala morebitne storilce," so dodali.

B. Blaić

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 3h nazaj Oceni miha Hja je treba malo vrednost delnicam zbit al kako.... Preglej samo prijavljene komentatorje