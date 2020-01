Po trčenju ena oseba v bolnišnico

15.1.2020 | 19:00

Ob 15.21 sta v naselju Velike Malence, občina Brežice, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih, posipali razlite motorne tekočine ter nudili pomoč policiji. V nesreči sta se dve osebi poškodovali. Reševalci NMP Brežice so ju oskrbeli na kraju dogodka, eno osebo pa so nato prepeljali v SB Brežice, so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje.

S helikopterjem v bolnišnico

Ob 10.23 pa je helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo Helikopterske nujne medicinske pomoči Maribor poletel v Sevnico, od koder je prepeljal obolelo osebo v SB Celje. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri prenosu obolele osebe do helikopterja, so še zapisali.