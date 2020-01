Truplo na zapuščenem podstrešju

16.1.2020 | 07:00

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 9.08 uri so na Kidričevi ulici v Kočevju gasilci PGD Kočevje nudili pomoč policistom PP Kočevje pri iznosu trupla iz zapuščenega podstrešja do vozila pogrebne službe.

Gorelo v dimniku

Ob 15.24 so se na Poti na Brod v Radečah vnele saje v dimniku večstanovanjske hiše. Gasilci PGD Radeče in Jagnjenica so odstranili drva iz peči, očistili peč in dimniško tuljavo ter pregledali okolico dimnika. Prepovedali so kurjenje do prihoda dimnikarja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, oskrbovanim iz TP Jugorje, izvod Sela.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava energije na področju nadzorništva Krško okolica med 8. in 13. uro na območju TP Kostanjek, Raztez, Graben, Anže, Brezje Anže, Raztez vas, Graben Ašič in Anže Šalamon.

M. K.