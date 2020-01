759 pobud za spremembe in dopolnitve OPN

16.1.2020 | 10:45

Svetnik Andrej Mikec (v sredini) je zastavil vprašanja glede OPN.

Tina Gazvoda

Šentjernej - V kakih treh letih bo prišlo do sprejema Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN), je na zadnji občinski seji svetniku Andreju Mikcu odgovorila Tina Gazvoda, višja svetovalka za splošne zadeve iz občinske uprave.

Zanimalo ga je, zakaj Odbor za okolje in prostor, ki ga vodi, ni bil seznanjen z izsledki analiz o prejetih pobudah. Gazvodova je povedala, da sama analiza pobud še ni dokončana, ko bo, jo bodo obravnavali tudi na odboru ter po potrebi na občinski seji. Potem bodo pripravili odgovore vsem pobudnikom za spremembo namembnosti zemljišč z obrazložitvijo ter možnostjo, da se opredelijo, ali bodo s pobudo nadaljevali ali ne. Če bodo, bodo morali plačati takso, šele nato bo lahko prišlo do javnega razpisa za zbiranje ponudb za izdelavo dokumenta Sprememb in dopolnitev OPN.

Na občini so prejeli 759 pobud, od katerih gre v skoraj tretjini primerov za gradnjo stanovanjskih objektov, sledijo gradnje zidanic, širitev stavbnih zemljišč brez posebnega razloga, gradnja kmetijskih objektov, itd.

Besedilo in foto: L. Markelj