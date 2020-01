Na kariernem dnevu 35 fakultet in štiri univerze

16.1.2020 | 12:00

Na Gimnaziji Novo mesto bodo jutri imeli Karierni dan. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Novo mesto - Odločitev za študij in s tem za nadaljnjo poklicno pot je za mnoge ena najtežjih, zato na Gimnaziji Novo mesto veliko pozornosti namenjajo kariernemu svetovanju. Tako bodo tudi letos, predvsem zaradi dobrih izkušenj iz preteklih let, jutri pripravili Karierni dan.

Letos se bo od 8. do 14. ure predstavljalo 35 fakultet in štiri univerze. »Dvajsetim fakultetam, za katere je največ zanimanja, se bo na predstavitvah pridružilo 18 predstavnikov iz prakse, ki so končali študij na posamezni fakulteti. Dijakom bomo na tak način omogočili, da bodo poleg spoznavanja študijskih programov pobližje spoznali tudi nadaljnjo karierni in poklicno pot predstavnikov,« so sporočili iz novomeške Gimnazije.

Poleg predstavitve fakultet se bodo dijaki lahko udeležili tudi predavanj in delavnic o možnostih zaposlitve v slovenski vojski, izbiri pravega študija in pripravah na zaposlitveni razgovor.

Karierni dan bodo zaključili z okroglo mizo z naslovom »Moja podjetniška pot«, ki jo organizirajo v sodelovanju z Razvojno izobraževalnim centrom Novo mesto v okviru programa Karierni center za mlade »všečKAM IN GREM«. Vodil jo bo Gorazd Prah, na njej pa bodo sodelalovali Miha Fabjan (SmartNinja), Ana Petančič (Versi d.o.o. - A1), Damjana Pirnar (Go4Panda), Ana Granda Jakše (My Dream Journey) in Alan Vitezič (DMP, Produkcijska hiša Nora), so še dodali.

M. Ž.