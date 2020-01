V Novem mestu le v nekaj urah 91 kršitev cestno prometnih predpisov

16.1.2020 | 15:00

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so v torek na območju Novega mesta izvajali poostren nadzor prometa ter med 8. in 16. uro ugotovili kar 91 kršitev cestno prometnih predpisov. Največ kršitev je bilo povezanih z uporabo mobilnega telefona med vožnjo, saj je kar 59 voznikov med vožnjo uporabljajo mobitel. 16 voznikov med vožnjo ni bilo pripetih z varnostnim pasom, v treh primerih pa so ugotovili nepravilnosti pri prevozih oseb. Zaradi tehnične neizpravnosti so iz prometa izločili dve vozili in pri enem vozniku ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola - v litru izdihanega zraka je imel 0,62 miligramov alkohola. Policisti so med poostrenim nadzorom ugotovili še 12 kršitev cestno prometnih predpisov.

Zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom

Brežiški policisti so bili nekaj po 15. uri obveščeni o prometni nesreči dveh osebnih avtomobilov na cesti med Mrzlavo vasjo in Velikimi Malencami. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 38-letni voznik, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 49-letna voznica. V nesreči sta se oba udeleženca lažje poškodovala.

Pijan in brez vozniške

Šentjernejski policisti so med včerajšnjo kontrolo prometa v Dobruški vasi ustavili voznika osebnega avtomobila Renult clio. Med postopkom so ugotovili, da 22-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,43 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasedli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

"Pospravil" po zamrzovalni skrinji

V Liscu na območju Trebnjega je nekdo vlomil v počitniško hišo in iz zamrzovalne skrinje odnesel živila. Lastnik ocenjuje, da je z vlomom in tatvino oškodovan za 1500 evrov.

Skrival se je med tovorom

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornjaka, kjer so našli državljana Afganistana, ki se je skrit med tovorom poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

V gozdu prijeli 14 tujcev

Policisti so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje v gozdu na območju Velikih Vodenic izsledili in prijeli 13 državljanov Bangladeša in državljana Pakistana. Postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

