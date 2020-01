ZSSS o plačah: Opozarjajo in kršiteljem napovedujejo ovadbe

16.1.2020 | 12:55

Predsednica ZSSS Lidija Jerkič in vodja regijske enote, sekretar Igor Iljaš.

20. februarja bodo imeli na vseh svojih izpostavah, tudi novomeški na Cvelbarjevi 3, dan odprtih vrat, kjer bodo lahko delavci preverili, ali je delodajalec spoštoval ali morebiti kršil spremenjeno zakonodajo.

Novo mesto - Na regijskem sedežu Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje v Novem mestu je predsednica ZSSS Lidija Jerkič danes povedala, da v tem času spremljajo odzive delodajalcev na spremembo zakona o minimalni plači, ki je začela veljati z novim letom, delavci pa jo bodo zaznali s februarskim izplačilom. »A tedaj bomo lahko kvečjemu zaznali morebitno kršitev, zato sedaj delujemo preventivno, sindikalne zaupnike izobražujemo, na kaj morajo biti pozorni. 20. februarja pa na vseh izpostavah, tudi novomeški, vabimo tako člane kot nečlane na dan odprtih vrat, ko bomo zadeve lahko dejansko preverili,« je dejala.

Po njenih besedah večjih kršitev za zdaj niso zaznali, v marsikaterem kolektivu se sicer spreminjajo pogodbe o zaposlitvah, zato je opozorila, da naj jih delavci ne podpišejo, preden jih podrobno ne proučijo in/ali preverijo s sindikatom.

Po dopoldanski novinarski konferenci na sedežu regijske ZSSS poteka še posvet s tukajšnjimi sindikalnimi zaupniki, po besedah sekretarja Igorja Iljaša, se ga bo udeležilo okoli 50 zaupnikov.

»Današnji posvet s sindikalnimi zaupniki te regije je prvenstveno namenjen prav spremembam zaradi dviga minimalne plače z letošnjem letom, kar se bo poznalo pri izplačilih v februarju. S tem se ukvarjamo zadnjih nekaj mesecev, zaupnike pa bomo še enkrat opozorili, kako naj bo plača izplačana, kaj lahko storijo, če ugotovijo nepravilnosti,« je ponovila Jerkičeva in glede ostalih letošnjih aktivnosti ZSSS nadaljevala: »V letošnjem letu se bomo še posebej posvetili plačam, ne zanima nas zgolj minimalna plača, ampak vse plače v zasebnem sektorju, odprava uravnilovk, odprava starega plačnega modela in pogajanja o kolektivnih pogodbah tako v podjetjih kot na ravni dejavnosti za ustrezne plače, ustrezna razmerja in pravično izplačilo. Tudi o tem se bomo danes pogovarjali in pripravili strategijo.«

In kaj lahko sindikat stori, če ugotovi kršitev? Jerkičeva odgovarja: »Prvo moramo kršitev ugotoviti, zato vabimo vse, ki menijo, da imajo narobe obračunane plače, pa s tem ne mislim le na minimalno, da se oglasijo v naših pisarnah, da to preverimo. Vsekakor najprej posredujemo pri delodajalcu in skušamo na miren način kršitve odpraviti. V kolikor to ni mogoče, je na razpolago še nekaj možnosti: eno je prijava inšpekciji dela, drugo je sodni spor. Tisto, kar pa bomo zagotovo še storili, pa so kazenske prijave v primerih, ko bomo ugotovili, da gre za zlorabe zakona o minimalni plači.«

Pri tem sindikalisti vse zaposlene vnovič opozarjajo, da pred podpisom preverijo morebitno novo ponudbo pogodbe o zaposlitvi: »Saj vse to, kar sem naštela, po podpisu ni več mogoče.«

Po njihovih zaznavah namreč zaposleni precej slabo poznajo način, kako je njihova plača dejansko obračunana. »Opažamo tudi, da delavci niti ne razumejo povsem, kako imajo plače sploh obračunane, kaj je osnovna, kaj minimalna plača, kako se in na kaj obračunavajo dodatki ... Nekaj plačnih modelov se je pri delodajalcih že spremenilo. Kjer sindikati sodelujemo, večjih zlorab ali nepravilnosti ni, pogajanja seveda naredijo svoje. Kjer pa sindikatov ni zraven, pa zelo težko ugotavljamo, kaj se je pravzaprav zgodilo. Zaenkrat kaže, da so preventivna opozorila delodajalcem, da naj ne zlorabljajo zakona o delovnih razmerjih in zakona o minimalni plači, prinesla rezultate. In težko govorim, da smo ugotovili neke velike nepravilnosti. Je pa res, da je prvo izplačilo februarja in takrat se bo pokazalo, kaj se je v resnici zgodilo.«

Glede razmer na območju širše regije je Iljaš še povedal, da kakšnih resnejših indicev, da se dogajajo nepravilnosti, nima. »Trenutno so odprta tri pogajanja za podjetniške kolektivne pogodbe, in sicer v Dani, Termah Čatež in podjetju Resistec Krško.«

Besedilo in foto: M. Martinovič