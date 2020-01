Livar pred lastniškimi spremembami

16.1.2020 | 20:30

Ivančna Gorica - Družbi Livar, največji slovenski livarni, so obeta finančno prestrukturiranje. Novi finančni upnik Anacap Financial Partners je vložil predlog za začetek prisilne poravnave, v okviru katere je napovedal dokapitalizacijo. A povečanje osnovnega kapitala lastnikom na skupščini, sklicani za februar, predlaga tudi eden od manjših delničarjev družbe, je poročala STA.

Poslovni razvoj Livarja s približno 600 zaposlenimi je bil v minulih letih zaradi visokega finančnega dolga močno omejen, banke upnice pa so ob koncu lanskega leta terjatve prodale skladu Anacap. "Novi finančni upnik bo vstopil v lastništvo družbe in Livarju omogočil, da se ponovno osredotoči na osnovno poslovanje in na razvoj celovitih livarskih rešitev," so danes sporočili iz Livarja.

Kot so ocenili, naj bi prisilna poravnava ugodno vplivala na dobavitelje, kupce in zaposlene. Od marca lani izvršni direktor Livarja Rok Rozman je poudaril, da "izvršno vodstvo družbe Livar vstop finančne skupine AnaCap Financial Partners kot novega finančnega upnika in izvedeno konsolidacijo finančnega dolga ocenjuje kot spodbuden mejnik za uspešen zaključek finančnega prestrukturiranja družbe".

Kako bo Anacap dokapitaliziral družbo, danes niso razkrili. Dnevnik je lansko jesen pisal, da se sklad z bankami upnicami pogovarja za nakup terjatev v višini 16 milijonov evrov, ki bi jih v naslednjem koraku lahko pretvoril v lastniški kapital. S tem bi se zmanjšal delež sedanjih delničarjev, največji med njimi je družba Vimpro. Kdo dejansko stoji zanjo, naj bi se po navedbah časnika razkrilo s posebno revizijo, ki jo je zahteval delničar Livarja Robert Žnidar.

Na Žnidarjevo zahtevo je vodstvo Livarja za 7. februar sklicalo skupščino, za katero ta želi, da ga potrdi v upravni odbor. Na njej bi se delničarji po njegovih predlogih med drugim seznanili s poslovanjem in postopki prestrukturiranja družbe v minulih letih, z razmerji med upniki in družbo Vimpro ter s poročilom posebne revizije, ki jo je opravila družba Ernst & Young Revizija.

Kot še izhaja iz sklica te skupščine, Žnidar predlaga tudi dokapitalizacijo družbe za največ 1,2 milijona evrov z izdajo novih delnic. Povečanje osnovnega kapitala bi se po njegovem predlogu izvedlo v enem krogu, pri čemer bi se nove delnice ponudile obstoječim delničarjem, ki bi jih lahko vplačali sorazmerno z obstoječim deležem v osnovnem kapitalu Livarja, je še navedla STA.

M. M.