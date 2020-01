Dars iz igre za prva dela na 3RO izločil še dva ponudnika

16.1.2020 | 21:15

Foto: spletna stran družbe CGP, arhiv DL

Ljubljana, Novo mesto - Dars je v reviziji na zahtevo Kolektorja CPG iz igre za prva dela na severnem delu tretje razvojni osi (3RO) izločil italijanski I.CO.P skupaj z družbami CVP, Nivo Eko in Prohaus. Enako se je po zahtevku za revizijo družbe CGP zgodilo turškemu Cengizu, ki se ne more več potegovati za prva dela na južnem delu tretje razvojne osi.

Za prva dela na severnem delu tretje razvojne osi na lokaciji priključka Gaberke na odseku hitre ceste od priključka Velenje-jug do priključka Slovenj Gradec tako po izpadu naveze I.CO.P, CVP, Nivo Eko in Prohaus v igri za posel ostajajo Pomgrad in Gorenjska gradbena družba ter skupna ponudba Kolektorja CPG, novomeškega CGP in VOC Celje.

Za prvi sklop del pri Novem mestu se bodo po zavrnitvi Cengiza potegovali CGP, Kolektor Koling in Kolektor CPG, I.CO.P z družbama CVP in Prohaus, makedonski Granit s sarajevskim Euroasfaltom ter Pomgrad in Gorenjska gradbena družba.

Za drugi sklop del pri Novem mestu pa so po zavrnitvi Cengiza v igri ostali novomeški CGP s Kolektorjem CPG, I.CO.P s podjetjema CVP in Prohaus, Granit in Euroasfalt ter Pomgrad in Gorenjska gradbena družba.

Kot je v odločbah navedel Dars, je za prva dela na severnem delu tretje razvojne osi prejel zahtevek za revizijo Kolektorja CPG, za prva dela na južnem delu tretje razvojne osi pa zahtevek družbe CGP. V ponovnem pregledu tako skupne ponudbe I.CO.P, CVP, Nivo Eko in Prohaus kot ponudbe Cengiza je ugotovil, da v obeh primerih garancija za resnost ponudbe ni bila podana po vzorcu, ki ga je zahteval posamezen razpis.

Dars je sicer za prva dela pri izbiri izvajalca del na lokaciji Gaberke na odseku Velenje-Slovenj Gradec prejel tri zahtevke za revizijo, za dela na odseku Novo mesto-Osredek pa štiri.

STA, M. M.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 54m nazaj Oceni miha Čist tako eno vprašanje... Ko se izloča vse te tuje firme, bi vseeno vprašal, koliko firm v Sloveniji je sposobno zgraditi tunel pod Gorjanci ali zgraditi kakšen večji viadukt in ali imajo za to mehanizacijo? Preglej samo prijavljene komentatorje