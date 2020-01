V ulici K Roku v Novem mestu gorela delavnica

17.1.2020 | 07:00

Včeraj ob 18.15 uri je v ulici K Roku v Novem mestu gorela delavnica velikosti 15 x 10 metrov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar omejili in pogasili, obvarovali stanovanjski objekt, prostore pregledali s termo kamero in jih prezračili. Požar je poškodoval objekt, stroje in opremo ter skladiščen material, katerega so gasilci skupaj z delavci odstranili, premetali in dokončno pogasili. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Šmihel pri Novem mestu. Vzrok požara in višino materialne škode bodo ocenile pristojne službe.

Zgodaj davi ob 4.57 so v ulici K Roku po včerajšnjem požaru tlele bale materiala, zložene v bližini objekta. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so tleči material premetali in pogasili. Na gasilski straži so še vedno šmihelski gasilci.

Goreli odloženi električni vodniki

Sinoči ob 19.59 so v bližini trgovskega centra na Ljubljanski cesti v Novem mestu goreli v naravo odloženi električni vodniki. Požar na površini okoli 5 kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence. Na kraju so bili prisotni policisti.

Pomagali obolelemu

Ob 12.34 so na Velikem Trnu, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše, v kateri se je nahajala obolela oseba in ji nudili pomoč do prihoda reševalcev NMP Krško, ki so jo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Goreli odpadki

Ob 22.23 je v naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorel odpadni material. Gasilci PGE Krško so požar pogasili.

Dimniški požar

Včeraj ob 5.35 so v Bruhanji vasi v občini Dobrepolje zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Videm so zavarovali kraj dogodka, prebili dimno tuljavo in saje pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHOVCI na izvodu Vrhovci.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10:00 do 12:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRINOVEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Škovec in Škovec dolina med 8.15 in 14. uro; na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli pa na območju TP Bračna vas med 9.30 in 10. uro.

M. K.