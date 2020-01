Pri hišni preiskavi našli pištolo, naboje in eksplozivna sredstva

17.1.2020 | 08:15

Zaseženi predmeti pri 63-letniku iz okolice Škocjana. (Foto: PP Trebnje)

Trebanjski policisti so na podlagi zbranih obvestil in ugotovitev pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo pri 63-letnem osumljencu iz okolice Škocjana. Med hišno preiskavo so našli in zasegli pištolo z nabojnikom, 105 nabojev, 12 vžigalnih vrvic z detonatorji in štiri zavoje eksplozivne snovi. Eksplozivno snov in detonatorje so prevzeli bombni tehniki Specialne enote. Policisti bodo po zaključeni preiskavi zoper 63-letnega osumljenca, ki za orožje nima ustreznih dovoljenj, podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksploziva in uvedli hitri postopek zaradi kršitev Zakona o orožju.

Ogenj zajel delavnico

Včeraj, nekaj po 18. uri, so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o požaru poslovnega prostora v naselju K Roku v Novem mestu, kjer je ogenj zajel delavnico s stroji in opremo. Požar so gasilci omejili in pogasili, okoliščine oziroma vzrok za nastanek požara, v katerem je nastala večja premoženjska škoda, pa policisti še preiskujejo.

Ob trofeje divjadi, denar, kotel za žganjekuho

V Cerovem Logu je v sredo med 18. in 18.30 nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev, skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel denar.

Na območju PP Dolenjske Toplice je v noči na četrtek neznanec skozi okno vlomil v prostore društva in ukradel več trofej divjadi. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 12.000 evrov škode.

V Rodinah na območju PP Črnomelj je med torkom in četrkom nekdo vlomil v pomožni objekt in odnesel kotel za žganjekuho. Lastnika je oškodoval za 450 evrov.

Prijeli dvajset tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Drašiči (PP Metlika), Velika Dolina (PP Brežice), Gregovce (PP Brežice) in Stavča vas (PP Dolenjske Toplice) izsledili in prijeli dvajset tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z desetimi državljani Iraka. štirimi državljani Maroka, tremi državljani Egipta, dvema državljanoma Palestine in državljanom Sirije še niso zaključeni.

Skrivali so se med tovorom in na podvozju

Policisti PMP Obrežje so pri pregledu tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak odkrili tri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli. V tovornem vozilu slovenskih registrskih oznak so policisti odkrili devet državljanov Afganistana, ki so skriti med traktorskimi gumami poskušali nezakonito vstopiti v Slovenijo.

Policisti PMP Metlika pa so na podvozju tovornega vozila bosanskih registrskih oznak našli državljana Afganistana, ki se je poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

M. Ž.