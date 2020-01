Kazenske ovadbe zaradi davčnih zatajitev in ponareditev poslovnih listin

17.1.2020 | 10:40

Kriminalisti Sektorja kirminlaistične policije Policijske uprave Novo mesto so na Okrožno državno tožilstvo Krško podali kazensko ovadbo zoper dva državljana Hrvaške zaradi suma storitve dveh kaznivih dejanj davčne zatajitve. Med kriminalistično preiskavo so ugotovili, da je eden izmed osumljencev kot direktor slovenske družbe in ob pomoči drugega hrvaškega državljana v letu 2017 pri domnevnem gospodarskem poslovanju (trgovina s sladkorjem) s hrvaško družbo tipa "missing trade" utajil davek (DDV) v znesku okoli 530.000 evrov. Prav tako je bil hrvaški državljan, ki je bil direktor slovenske družbe, ovaden zaradi suma storitve več kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin, saj je z namenom utaje davkov v imenu davčnega zavezanca izdal lažne poslovne listine – račune hrvaški missing trade družb.

V drugem primeru so kriminalisti na Okrožno tožilstvo Krško podali kazensko ovadbo na zoper slovenskega državljana zaradi suma storitve dveh kaznivih dejanj davčne zatajitve. Ugotovili so, da osumljenec kot direktor slovenske družbe pri domnevnem gospodarskem poslovanju, gre za trgovino z zlatom, ni prijavil pridobljenega dohodka, ki je vplival na ugotovitev davka od drugih dohodkov ter davka od dohodkov iz kapitala in je pri tem utajil davek v znesku okoli 272.000 evrov. Osumljenca so ovadili tudi zaradi suma storitve več kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin, saj je z namenom utaje davkov v imenu davčnega zavezanca izdal lažne poslovne listine in račune in dobropise na nezakonit način uporabil kot resnične.

