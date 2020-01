Pet let in pol za rop zlatarne

17.1.2020 | 09:10

Mario Heraković je v priporu od 1. julija lani, ko so ga policisti prijeli na Smedniku. Sodišče mu je pripor podaljšalo do pravnomočnosti sodbe. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Mario Heraković je kriv ropa zlatarne v Šentjerneju 26. junija lani, za kar mora za 5 let in pol v zapor, je včeraj razsodil sodnik novomeškega okrožnega sodišča Boris Kodrič. Poleg zaporne kazni je sodišče Herakoviću naložilo še plačilo protipravno pridobljene premoženjske koristi v višini 13.500 evrov ter plačilo stroškov sodnega postopka.Sodba še ni pravnomočna.

Kot je na sodišču povedala uslužbenka, ki je bila v času ropa v zlatarni, je tistega dne v poslovalnico okrog 9.40 vstopil kakih 180 cm visok moški, oblečen v temna oblačila z motoristično čelado na glavi in spuščenim vizirjem. Na rokah je imel rokavice, v roki pa pištolo, s katero ji je zagrozil. Najprej je od nje zahteval, da zaklene vrata v objekt, potem pa, da mu odklene sef ter izroči denar in zlatnino. Prodajalka je v strahu za svoje življenje to tudi storila, nakar je moški s plenom – dobrega pol kilograma zlatnine in nekaj denarja – odšel. Pred tem je zaklenil vrata zlatarne od zunaj, prodajalki pa zabičal, naj ne kliče policije, saj da jo nekdo od zunaj opazuje. Policisti so vseeno kmalu prišli in začeli zbirati dokaze, a ropar ni za sabo pusti nobene sledi.

Primer bi najbrž do danes ostal neraziskan, če ne bi uslužbenec ene od bližnjih prodajaln ravno v času ropa stopil ven na cigareto. Medtem, ko je kadil, je iz smeri zlatarne, ki je oddaljena kakih 100 metrov, videl prihajati moškega. Zdel se mu je sumljiv, saj je bil, čeprav je bilo zunaj vroče, oblečen v temna oblačila, na rokah pa je imel rokavice. Z moškim sta se za nekaj sekund spogledala na razdalji desetih metrov, potem pa je ta v naglici odšel in se odpeljal s črno laguno ljubljanskih tablic.

Uslužbenec je o dogodku obvestil policiste, pokazal pa jim je tudi fotografijo avtomobila, ki jo je posnel ob odhodu sumljivega moškega. Kriminalist, ki je obravnaval primer, je na podlagi opisa storilca in avtomobila posumil, da bi lahko šlo za Posavca Maria Herakovića, ki ga je poznal že od prej. Heraković je bil namreč zaradi serije vlomov leta 2014 obsojen na štiri leta in štiri mesece zapora.

Sum se je izkazal za upravičenega, saj je prodajalec nato izmed fotografij različnih moških, ki so mu jih pokazali policisti, pokazal prav na Herakovića, ki so ga pet dni po ropu policisti prijeli na Smedniku.

Ukradenega blaga in predmetov, uporabljenih med ropom, policisti med hišno preiskavo pri Herakoviću niso našli in ta je vse do konca zanikal, da bi bil on tisti, ki je oropal zlatarno. A kot je na koncu svojo odločitev pojasnil sodnik Kodrič, se dokazi sestavljajo kot kamenčki v mozaiku - vsak posebej ne obstane, kot celota pa dajo dovolj prepričljivo sliko za obsodbo.

Podrobneje bomo o sojenju pisali naslednji teden v Dolenjskem listu.

B. Blaić