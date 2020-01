V Krki pričakujejo zaključke preiskave v romunski podružnici konec meseca

17.1.2020 | 13:15

Krkin kompleks v Ločni v Novem mestu (Foto: spletna stran Krke, arhiv DL)

Novo mesto - V Krki, ki se v Romuniji sooča z očitki o domnevnem podkupovanju zdravnikov, rezultate notranje preiskave posebne skupine, ki podrobno preverja delovanje njene odvisne družbe v teh državi, pričakujejo predvidoma do konca januarja. V primeru ugotovljenih nepravilnosti, ki bi lahko materialno vplivale na Krkino poslovanje, bodo o njih javno poročali, so danes iz novomeške družbe sporočili na spletni strani Ljubljanske borze.

Romunski časnik Libertatea je namreč poročal, da naj bi zaposleni v krkini romunski podružnici več let podkupovali zdravnike v zameno za predpisovanje njihovih zdravil, kar so povzeli tudi slovenski mediji. V Krki so očitke o sistemskem podkupovanju takoj zavrnili ter napovedali preiskavo in ustrezno ukrepanje.

V sporočilu so znova ponovili, da skupina Krka izvaja vse svoje dejavnosti na vseh trgih, kjer so prisotni s svojimi farmacevtskimi izdelki, v skladu zakonodajo, mednarodnimi standardi za farmacevtsko industrijo ter v skladu s sprejetimi internimi pravili kodeksa ravnanja, kodeksa promocije in pravili o preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju prevar.

Vsi zaposleni v skupini Krka, s tem pa tudi v Krki Romunija, so dolžni spoštovati sprejeta pravila in so o njih redno izobraževani, so med drugim dodali.

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj Oceni Janez Novak *Fake News: Preiskava bo pokazala, da je šlo res za podkupovanje. Interno bodo razširili preiskavo še na ostale podružnice in izkazalo se bo, da ima afera še večje razsežnosti in da riba res smrdi pri glavi. Zaradi objektivne odgovornosti bo celoten vrh podjetja nemudoma odstopil, kar bo podjetju pustilo na novo zadihati tudi na ostalih "skorumpiranih" področjih... In končno bodo lahko zaposleni svobodno in neobremenjeno govorili o svoji službi, slabostih in prednostih! Ampak kot sem že napisal, to je Fake News!!! Preglej samo prijavljene komentatorje