Šoli odobrili želena izobraževalna programa

17.1.2020 | 14:30

Mojca Tomažin (Foto: arhiv ETrŠ)

Brežice - Ekonomski in trgovski šoli Brežice je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport le odobrilo dva nova izobraževalna programa. To sta zdravstvena nega z 28 vpisnimi mesti in bolničar-negovalec s 26 vpisnimi mesti.

»Zelo smo zadovoljni in veseli, da bomo lahko izobraževali nove kadre na področju zdravstva, ki jih nujno potrebujemo tako v regiji, kot tudi na državnem nivoju. Trajalo je dolgih štirinajst let, a se je naše prizadevanje končno obrestovalo. Rada bi se zahvalila vsem medijem, ki so nam pomagali pri uresničitvi tega cilja, saj so v zadnjem tednu poročali o naših prošnjah na ministrstvo za izobraževanje, in vsem našim podpornikom, ki so nas spodbujali in nam bili v oporo. Tako občini Brežice, bolnišnici Brežice, Projektu MOST, poslancem Posavja, ravnateljem srednjih šol v Posavju in drugim,« je ob odobritvi želenih učnih programov izjavila direktorica ETrŠ Mojca Tomažin.

M. L.