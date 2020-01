Objavljeni javni razpisi, skupaj na voljo 376 tisoč evrov

17.1.2020 | 17:00

Sevnica - Z današnjim dnem so v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Sevnica objavljeni javni razpisi o dodeljevanju proračunskih denarja za pospeševanje razvoja gospodarstva, kmetijstva in turizma ter za sofinanciranje programov na področjih kulture, mladinskih dejavnosti ter socialnega in zdravstvenega varstva.

Kot so sporočili iz občine, za vse skupaj letos namenjo 376 tisoč evrov, od tega 75 tisoč razvoju gospodarstva, 77 tisoč razvoju kmetijstva in nekaj več kot 13 tisoč evrov razvoju turizma. Za sofinanciranje programov v okviru letnega programa športa je na voljo 123 tisoč evrov, za sofinanciranje mladinskih programov 15 tisočakov, za sofinanciranje programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti pa 48 tisoč evrov.

Razpisna dokumentacija skupaj s podrobnimi informacijami o posameznem razpisu je objavljena na spletni strani Občine Sevnica.

