Bik padel v gnojno jamo

17.1.2020 | 18:30

Foto: Arhiv DL

V Čadražah v občini Šentjernej je danes malo pred deseto uro v hlevu bik padel skozi rešetke v gnojno jamo. Gasilci PGD Šentjernej so s pomočjo gradbenega stroja izvlekli bika in ga predali v nadaljnjo oskrbo veterinarju.

Trčila kombi in avto

V Prečni v občini Novo mesto sta ob 12.16 trčila kombinirano in osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na vozilih ter usmerjali promet do prihoda policistov. Poškodovanih k sreči v nesreči ni bilo.

Gorele saje v dimniku

Na Florjanski ulici v Sevnici so ob 15.43 gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Sevnica so s prahom in žveplom požar pogasili in s termovizijsko kamero pregledali prostore okoli dimnika. Na kraj je bila napotena tudi dimnikarska služba.

M. Ž.