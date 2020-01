Dva trčila, eden v zdravniški oskrbi

18.1.2020 | 07:55

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Sinoči ob 23.33 se je na Lokvah v občini Črnomelj zgodila prometna nesreča. V trčenju dveh osebnih vozil se je ena oseba poškodovala, reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Črnomelj so jo oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Zdravstveni dom Črnomelj. Gasilci PGD Črnomelj so požarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, pomagali policistom pri usmerjanju prometa in počistili razlite motorne tekočine.

Kje danes ne bo elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje: TP Krško Papir konfekcija danes med 13. uro in 16. uro.

L. M.