Najprej pet let, če zadovoljni, sledi podaljšanje

18.1.2020 | 08:45

Šentjernejski svetniki so sprejeli koncesijski akt za pomoč na domu. (Foto: L. M.)

Šentjernej - Potem, ko v šentjernejski občini območni center za socialno delo od lanske pomladi ne izvaja več pomoči na domu, saj naj bi z njimi poteklo pogodbeno razmerje oz. kot je na občinski seji dejal (do nedavnega zaposleni pravnik na občini) Rajko Grimšič, »ker je ministrstvo za delo vzelo centru jurisdikcijo za izvajanje te službe,« je občina to službo začasno zagotovila z novim izvajalcem, to je Dom starejših občanov Novo mesto.

Izbrali so ga na podlagi pridobivanja individualnih ponudb kot najbolj ugodnega ponudnika. To je občina morala storiti, saj gre za obvezno javno službo, ki jo lokalna skupnost ne sme prekiniti. A vseeno gre le za prehodno obdobje, dokler z novim javnim razpisom ne bo našla novega izvajalca pomoči na domu. Občina se je odločila za koncesijo, zato pa je morala sprejeti odlok oz. koncesijski akt.

V njem so svetniki na predlog Marjetke Rangus sprejeli koncesijo za krajši čas, za pet let (prej je bila za deset), če se bo izkazalo, da so občani s storitvami zadovoljni, pa se jo podaljša. Gre za nekakšno varovalko, s katero so se svetniki, ki so vsi poudarjali pomen pomoči na domu, strinjali.

Kot pove Darja Bambič iz občinske uprave, imajo v šentjernejski občini trenutno deset uporabnikov take vrste pomoči. Decembra lani jih je bilo devet, podobno tudi v prejšnjih mesecih. Javni razpis za koncesionarja storitve pomoč na domu bodo objavili še ta mesec.

L. Markelj