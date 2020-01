Bela krajina na sejmu na Dunaju

18.1.2020 | 10:15

Belokranjska pogača navduši vsakogar!

Bela krajina, Dunaj - Bela krajina že vrsto let vabi v objem Kolpe in belih brez na različnih sejmih doma in v tujini. Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika tokrat na Dunaju organizira promocijo Metlike kot članice Združenja zgodovinskih mest Slovenije, destinacije Bela krajina in slovenskih zgodovinskih mest.

Sejem Ferienmesse Dunaj je namenjen počitnicam, potovanjem in je vodilni turistični sejem v Avstriji za splošno javnost. Letos se predstavlja 850 razstavljavcev iz 80 držav na 1900 kvadratih.

Kot pravi Suzana Puškarić iz Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika, je avstrijski trg za Slovenijo ključnega pomena, saj predstavljala tretji največji emitivni trg, tako po številu turističnih prihodov kot prenočitev. Vsako leto se beleži izjemen obisk zaradi bližine in uspešne predstavitve. Poleg razvajanja v zdraviliščih Avstrijci radi raziskujejo mesta, spoznavajo kulturo in lokalno hrano. Radi se odločajo tudi za lažje aktivnosti v naravi in so dobri potrošniki.

Ekipa iz Bele krajine skrbi za animacijo obiskovalcev na prostoru Slovenske turistične organizacije. Tema animacije je svet čebelarstva in narava. Obiskovalci lahko preko čutil spoznavajo čebelarstvo in med, poskusijo sveže pečene medenjake in slastno belokranjsko pogačo. Pri pripravi te evropsko zaščitene jedi lahko tudi sodelujejo.

Na prostoru, kjer se predstavlja Bela krajina, poteka delavnica izdelave sveč iz čebeljega voska, obiskovalci se lahko fotografirajo s tablicami z napisi ob čudoviti fotografiji belokranjskih steljnikov in ob 3D animaciji medveda ter sodelujejo v nagradni igri za vikend paket v Beli krajini. Za animacijo skrbita ponudnika Medeni butik Bibi in Miha Veselič, ki bo med vikendom slovenski prostor še posebej popestril z zvoki harmonike. Informatorji iz Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika, podjetja GTM d.o.o. in Kolpa resort iz Krasinca pa obiskovalce informirajo in vabijo v Belo krajino.

L. M., foto: ekipa informatorjev in animatorjev

