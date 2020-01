Lepe, nove zidanice nad zaraščenimi vinogradi

18.1.2020 | 16:00

Franci Matko je v zidanici v Lepistanu uredil tudi polnilnico vin.

Matkovi še vedno uporabljajo tudi lesene sode.

Rez trte je zelo pomemben.

Male Poljane - Franci Matko iz Malih Poljan v škocjanski občini kot gospodar na domači živinorejski kmetiji poleg službe in udejstvovanja v mnogih škocjanskih društvih pridno obdeluje hišni vinograd v bližnji vinski gorici Lepistan.

Njegova vina so vedno boljša, tako cviček kot dolenjsko belo in še kaj drugega, kar se kaže tudi na raznih ocenjevanjih vin. Trud je obrodil sadove in to ga veseli. »Saj na tekmovanjih ne gre za neka priznanja in tekmovalnost, a če dosežeš dober rezultat, ti to da potrditev, da se izboljšuješ, pa tudi motivacijo za naprej,« pravi Matko.

Delo v vinogradu mu je zelo ljubo. Že od malih nog je z očetom Jožetom hodil v vinograd pomagat in delal je vse, kar je bilo treba.

Ko je pred tremi desetletji prevzel hišni vinograd, je bil čas za obnovo, čeprav so že prej imeli cepljeno vino, nekaj pa tudi šmarnice. Zasadil ga je z novimi, boljšimi sortami vin: modro frankinjo, žametno črnino, belim pinotom, laškim rizlingom, zelenim silvancem, kraljevino, sauvignonom.

Danes Matkovi obdelujejo 1.600 trt v svojem vinogradu, še enega v bližini imajo v najemu. Poleg dobrega belega vina je njihov paradni konj cviček. Z njim je Franci Matko že trikrat prišel v finale za izbor kralja cvička na Tednu cvička, s svojimi vini pa je uspešen tudi na državnem ocenjevanju vin Agra v Gornji Radgoni in ocenjevanju vin Vinis.

Več o vinogradniški in govedorejski kmetiji Francija Matka, k i je tudi predsednik Društva vinogradnikov Škocjan, pa o tem, zakaj raste kvaliteta vin pri nas, ali država spodbuja naše vinogradnike k obdelovanju in še o čem, si preberite v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj