Najboljša triatlonca tudi Monika Bartol in Jaroslav Kovačič

18.1.2020 | 14:00

Triatlonci leta 2019 na včerajšnji podelitvi priznanj v Ljubljani. (Foto: TZS)

Ljubljana, Ribnica, Krško - Triatlonska zveza Slovenije je včeraj v prostorih OKS podelila nagrade najboljšim triatloncem v letu 2019. Nagrade so bile podeljene v več kategorijah, mladinci, mlajši člani in člani, glede na olimpijske in neolimpijske verzije triatlonov. Med njimi sta tudi športnika z našega območja.

Triatlonka leta 2019, kategorija Mladinke je Monika Bartol, članica TK Inles Riko Ribnica. Za Moniko Bartol je izjemna sezona, ki jo je zaključila s 5. mestom na kontinentalni lestvici mladink Mednarodne triatlonske zveze. Z doseženim 1. mestom na evropskem mladinskem pokalu na Ohridu, dvema 4. mestoma na evropskem mladinskem pokalu v Zagrebu in Beogradu in naslovom državne prvakinje v duatlonu, akvatlonu in sprint triatlonu je potrdila naslov najboljše mladinke.

Jaroslav Kovačič (Foto: B.B., arhiv DL)

Triatlonec leta 2019, kategorija Naj tekmovalec je Jaroslav Kovačič iz Krškega, član JK Tri Team. Kovačič je tudi v letošnji sezoni uspešno tekmoval. Med najodmevnejšimi rezultati je 3. mesto na svetovnem prvenstvu v dolgem triatlonu v španski Pontevedri. Z zmago v dolgem triatlonu na svetovnem pokalu na Kitajskem pa je Jaroslav zgolj potrdil naslov najboljšega tekmovalca med ne-olimpijskimi športi. Na lestvici Mednarodne triatlonske zveze dolgi triatlon zaseda 3. mesto.

Jaroslav je začel kot plavalec v krškem Celulozarju, med triatlonce pa je prestopil med študijem na Fakulteti za šport. To je bilo za tiste čase zelo posrečena kombinacija, saj triatlonskih klubov v Sloveniji še ni bilo, in le tisti, ki so plavalno tehniko in z njo povezane telesne zmogljivosti usvojili že kot otroci, so imeli možnost, da uspejo tudi kot triatlonci. Sprva je tekmoval na krajših razdaljah; med letoma 2010 in 2012 je imel resno ambicijo, da bi se v olimpijskem triatlonu uvrstil na igre v Londonu. A pravega posluha zveze za njegovo ambicijo v tistem času ni bilo, in če bi takrat na OŠ Jurija Dalmatina v domačem Krškem dobil zaposlitev za polni delovni čas, bi tekmovalno kariero najbrž končal. A učiteljska služba je bila le polovična, plača prav tako, in nekaj je bilo še treba početi, tako je nadaljeval.

In kdo so še ostali prejemniki priznanj? Triatlonec leta 2019, kategorija Mladinci je postal Žiga Hutter, član ŠK Triatlon Lajf, triatlonec leta 2019, kategorija Mlajši člani je Matevž Planko, član TK Trisport Kamnik, triatlonec leta 2019, kategorija Člani je Domen Dornik, član ŠK Triatlon Lajf in triatlonec leta 2019, kategorija Paratriatlon je Alen Kobilica, član ŠD Vidim Cilj.

L. M.