Pogrešanega našli mrtvega

18.1.2020 | 19:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 12.12 so v Klenoviku v občini Škocjan pogrešali starejšo osebo. V iskalni akciji so poleg policije sodelovali gasilci PGD Zagrad, Škocjan, Dobrava, Bučka, Dole, Grmovlje, Tomažja vas in vodniki reševalnih psov KZS ter ZRPS. Pogrešanega so našli mrtvega.

Goreče saje pogasili

Danes ob 12.32 so na Cesti krških žrtev v Krškem zagorele saje v dimniku večstanovanjskega objekta. Gasilci PGE Krško so goreče saje pogasili, s pomočjo avtolestve pregledali ostrešje ter s termovizijsko kamero pregledali prostore okoli dimnika. Na kraj je bila napotena dimnikarska služba.

Rešili mačka z drevesa

Danes ob 12.09 so na Papirniški ulici v Krškem gasilci PGE Krško s pomočjo lestve rešili mačka iz drevesa in ga predali lastniku.

L. M.