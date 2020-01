Rdeči križ podari in išče...

19.1.2020 | 08:05

Humanitarni center RK v Novem mestu. (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Humanitarni center Novo mesto lahko ta teden podari:pisarniške stole, pisalno mizo v črki L, kuhinjsko napo, 2 kuhinjski viseči omarici v beli barvi, printer Laser Yet A3 format, bojler (10 l, 80 l), 3 radiatorje T 33 (2 večja, 1 manjši), sobni wc, bolniško posteljo, sedežno garnituro v sivi barvi (300 x 140 cm) in starejši TV.

Potrebujejo pa: vzmetnico 200 x 160 cm, dvojno posteljo z vzmetnico, manjši kuhalnik, mikrovalovno pečico, manjši električni štedilnik, manjši hladilnik, stole za jedilnico, sesalnike, stojalo za sušenje perila, hrastove trame, sobno kolo, več otroških koles in moško kolo.

OZRK Novo mesto ima tudi razdelilnico hrane, kjer socialno šibki lahko dobijo topel obrok vsak delovni dan ob 12.00, in kopalnico, v kateri se lahko stuširajo in operejo oblačila. Po rabljena oblačila in obutev lahko pridejo vsako sredo od 13.00 do 16.00. S seboj morajo prinesti osebno kartico uporabnika, ki jo dvignejo na Centru za socialno delo v Novem mestu.

L. M.