V akciji Darilo za prijatelja zbrali 2.800 igrač in ustvarjalnih pripomočkov

19.1.2020 | 10:40

Prevzem izdelkov v Ljubljani (Foto: Slovenska karitas)

Ljubljana - V skupni dobrodelni akciji »Darilo za prijatelja« Slovenske karitas in podjetja Acron je bilo v poslovalnicah Office&More in Bags&More v zadnjih dveh mesecih preteklega leta zbranih 2.800 igrač in ustvarjalnih izdelkov v skupni vrednosti 9.000 evrov, je sporočil Cveto Uršič, generalni tajnik Slovenske karitas.

Kupci so darovali pobarvanke, barvice, plastelin in otroške nahrbtnike. V imenu vsake stranke, ki je v času akcije kupila eno od teh izdelkov, je podjetje Acron en enak izdelek podaril v dobrodelni namen. Vse zbrane izdelke so v teh dnem predali škofijskim Karitas v Ljubljani, Novem mestu, Mariboru, Celju, Novi gorici in Murski Soboti, v naslednjih tednih pa jih bodo razdelili otrokom v stiski po vsej Sloveniji.

M. Ž.