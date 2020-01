Skupaj štejeta 211 let

Julijana Zakrajšek je oktobra lani dopolnila 107 let.

Metka Fink je tril leta mlajša.

Kočevje, Velike Lašče - Slovensko prebivalstvo se stara, vse več imamo stoletnikov. Pravzaprav je veliko več stoletnic kot stoletnikov tudi na območju zahodne Dolenjske. Najstarejša občanka je doma iz Velikih Lašč. Julijana Zakrajšek je oktobra dopolnila 107 let in živi v Podulaki. Še vedno je polna življenjske energije, delovna. Kadar se da, se loti hišnih opravil. Tri leta mlajša je Metka Fink iz Željn pri Kočevju. Najstarejša slovenska rudarka bo 5. marca dopolnila 104 leta. Kljub težkemu življenju v mlajših letih je še vedno pokončna in polna spominov.

Obe stoletnici živita na svojih domovih. Iz večkratnih pogovorov, ko sta čili dami odstirali strani knjige svojega življenja, se nam je v spomin zapisalo predvsem njuno razmišljanje o dolgosti življenja. »Najboljše zdravilo za dolgo življenje sta dobra volja in smeh, tudi in predvsem strpnost in prijaznost,« priporočata. Julijana stavi tudi na korenine, saj so njeni predniki kar dolgo tlačili zemljo, mama je šla med rajne pri 89, oče sedem let prej. »Če bi se znali ljudje pogovarjati, bi bilo sovraštva in nadlege veliko manj,« še pravi.

»Seveda, kot bi rekli mladi, pozitivna energija je na prvemu mestu,« dodaja Metka Fink in priporoča bolj skope krožnike s hrano, oči naj ne bodo preveč lačne. Metki zdravje prizanaša, predlani je sicer prestala operacijo kolka. Redno telovadi in se sprehaja po vasi. Demenca je za njo »španska vas«, saj se spominja tako dogodkov iz mladosti kot bližnje preteklosti. Najraje je domačo hrano, fižol, zelje in krompir. Je babica, prababica in praprababica.

Moških stoletnikov na območju zahodne Dolenjske ni, enako tudi v domovih starejših občanov v Dobrepolju, Loškem Potoku, Ribnici in Kočevju.

