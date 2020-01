Od otroštva obkrožen z vonjem po bencinu

Novo mesto - Novomeščan Klemen Jeršin je od malih nog obkrožen z vonjem po bencinskih hlapih in dirkalnimi avtomobili. Prihaja namreč iz dirkaške družine in je z njo obiskal različna tekmovanja, predvsem gorskohitrostnih dirk. Že kot triletni fantič je prvič sedel na motor, pozneje tudi nekaj časa tekmoval, se kot amater preizkusil še v vožnji z dirkalnimi avtomobili, na koncu pa se je motošportu zapisal tudi poklicno. Ima podjetje KT Racing, a ni voznik, temveč 'stric' iz ozadja ob računalniškem ekranu. Pravi, da je, vsaj kot je njemu znano, edini Slovenec, ki se lahko pohvali z nazivom inženirja telemetrije.

Prvo pravo priložnost je dobil leta 2015, ko se je kot mehanik zaposlil v ekipi Lema Racing iz Kamnika. »Lastnik Miro Marinšek, ki je bil moj mentor, je tisti, ki pokonci drži krožnohitrostne dirke v Sloveniji in na Balkanu. Čez teden sem bil vodja delavnice in mehanik, ob koncih tedna pa sem se posvečal telemetriji. Brez te danes v resnejših dirkaških tekmovanjih ne gre. Na računalniku prek nameščenih senzorjev na dirkalniku spremljam vse, kar se z njim dogaja med dirko, po njej pa shranjene podatke skrbno pregledam in preučujem možnosti za napredek. Tako imam v dirkalniku vpogled v približno 200 različnih kanalov telemetrije, ki prikazujejo delovanje vozila. Če se bo avto sredi dirke ustavil na progi, bom kriv jaz, ker nisem videl, kaj se z njim dogaja,« je svoje delo v nekaj besedah orisal 30-letni Novomeščan in pridal, da si je vedno želel biti »stric v srajci s slušalkami in mikrofonom pred ekranom v garaži moštva«, ki jih je ob gledanju prenosov dirk formule ena opazoval kot otrok. In je postal.

SELITEV V ITALIJO

Tri leta je preživel z ekipo Lema Racing, ker pa je želel napredovati, je leta 2018 končal šolo za inženirja telemetrije na tehnični šoli v španskem Monlauu. »Sicer je najboljša šola v Monzi, vendar ne ponuja možnosti šolanja na daljavo. Šolal sem se iz Slovenije, na zaključni izpit pa šel v Španijo,« je pojasnil Klemen. Ko sta s soprogo Sabino dobila sina Timoteja, je za nekaj mesecev motošport postavil na stranski tir in se posvetil mladi družini. A je kmalu prejel poslovno ponudbo za sodelovanje z britansko ekipo BHK Motorsport, ki ima delavnico v Italiji, Francesca Draconeja. Ker brez bencina ne gre, jo je sprejel. S Sabino sta se soglasno odločila, da spakirata kovčke in se preselita v Italijo, v majhno mesto blizu Torina.

»Z ekipo BHK Motosport se udeležujemo dirk prvenstva ELMS (European Le Mans series) z dirkalnikom Oreca 07 LMP2. Dirke se odvijajo na šestih lokacijah po vsej Evropi, tako da veliko potujem. V letošnjem prvenstvu smo se večkrat uvrstili med najboljših deset med dvainštiridesetimi dirkalniki. Za volanom dirkalnika se izmenjujeta dva voznika, saj dirka traja kar štiri ure, gre namreč za vztrajnostne štiriurne dirke. Skozi sezono ustvarjamo vse boljše rezultate,« je orisal Klemen.

24 UR LE MANSA?

Njegov in ekipni cilj je biti vedno boljši in trenutno, kot je zadovoljno dejal, so konkurenčni tudi najboljšim petim v prvenstvu, zato se veselijo sezone 2020. »To leto imamo v načrtu, da bi se udeležili najznamenitejše vsakoletne vzdržljivostne avtomobilske dirke 24 ur Le Mansa, pa tudi katere od dirk svetovnega vztrajnostnega prvenstva. Seveda je to zelo velik finančni zalogaj, samo to, da naložimo avto in vso opremo na tovornjak ter se udeležimo dirke v Franciji,« je Klemen Jeršin razkril nekaj načrtov svoje ekipe.

»Nekoč sem si rekel, da bom, ko bom enkrat šel na 24 ur Le Mansa, nehal delati, a me je sodelavec takoj popravil, da bom lahko nehal delati, ko bomo zmagali na tej dirki,« je še dodal smeje. Veliko mu pomeni, da ga pri njegovem delu podpira Sabina, kaže pa, da bo ta šport vzljubil tudi zdaj leto in dva meseca star sinček Timotej. Prvič je dirkališče obiskal pri rosnih petih mesecih in ob vsem hrupu, ki ga povzročajo dirkalniki, ni niti enkrat zajokal, seveda pa je na ušesih imel slušalke. Ko Klemna ni doma, skupaj z mamico spremljata dirko prek YouTuba.

