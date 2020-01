Jutri žreb ekipnih olimpijskih kvalifikacij

19.1.2020 | 15:00

Peter Hribar in Darko Jorgić (Foto: J. P., arhiv Lokalno.si)

Ljubljana - Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca bo od 22. do 26. januarja v Gondomarju na Portugalskem igrala ekipne olimpijske kvalifikacije. Nastop na letošnjih olimpijskih igrah si bo priborilo devet najboljših reprezentant, Slovenija, ki bo nastopila v postavi Bojan Tokič, Deni Kožul, Darko Jorgić in Peter Hribar, oba člana novomeške Krke, je enajsto postavljena nosilka, žreb bo jutri, 20. januarja, so sporočili iz Namiznoteniške zveze Slovenije (NTZS).

»Na olimpijske igre se bo uvrstilo devet ekip. Tiste ekipe, ki se bodo uvrstile v četrtfinale, bodo že neposredno uvrščene na olimpijske igre, ekipe, ki bodo v osmini finala izgubile, pa bodo igrale še enkrat na izpadanje. Najboljša se bo pridružila osmerici. Žal nismo med osmini nosilci, smo na enajstem mestu, tako da je vse možno,« je pred odhodom na Portugalsko menila Andreja Ojsteršek Urh.

Na Portugalskem bo v moški konkurenci nastopilo 34 držav, nosilci pa so Severna Koreja, Kitajski Tajpeh, Švedska, Francija, Indija, Avstrija, Velika Britanija in Portugalska. V ženski konkurenci med 30 državami Slovenije ne bo.

M. Ž.