FOTO: 22. Antonov večer

19.1.2020 | 17:00

Zbrani denar na Antonovem večeri bodo letos namenili za nakup nove gasilske opreme. (Foto: Š. Pašič)

Semič - V kulturnem centru v Semiču so tamkajšnji gasilci sinoči pripravili tradicionalni 22. Antonov večer. Dobrodelna prireditev je ponudila dve uri narodnozabavne glasbe in dobre volje, obiskovalci pa so tudi tokrat napolnili dvorano.

Nastopili so ansambli: Topliška pomlad, Kvintet 7, Okajeni muzikantje, Boršt, skupina Zaka pa ne in hišni ansambel PGD Semič pod vodstvom Slavka Pluta. Prav domača zasedba sestavljena iz članov semiškega gasilskega društva in tamkajšnjih glasbenikov je zelo navdušila zbrano občinstvo.

Kot je povedal predsednik PGD Semič Marjan Tomaževič bodo zbrani denar letos namenili za nakup nove gasilske opreme, lani pa so z zbranim denarjem uspeli zamenjati streho na gasilskem domu.

L. Bojanc, Foto: Špela Pašič

