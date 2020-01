Vžgale so se saje

19.1.2020 | 18:15

Foto: Arhiv DL

V Gabrju pri Dobovi v občini Brežice je malo po 9. uri prišlo do vžiga saj v dimniku stanovanjskega objekta. Posredovali gasilci PGD Gabrje in Veliki Obrež, ki so nadzorovali izgorevanje saj in pregledali prostore. Dimnikar je očistil dimnik. Škode na objektu ni bilo.

Gorele ciprese

V Regrči vasi v Novem mestu pa so ob 13.25 gorele ciprese. Požar so pred prihodom gasilcev pogasili občani.

M. Ž.