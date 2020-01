FOTO: V oceno prinesli kar 90 štrukljev, dva z vsemi možnimi točkami

20.1.2020 | 08:30

Zlati Ljuba Hočevar (levo) in Branka Matko (desno), v sredini je Jelka Krivec, predsednica mirnopeškega društva podeželskih žena.

Mize so se šibile pod štruklji.

Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka je bil nabito poln.

Mirna Peč - Ta konec tedna je po mirnopeški dolini dišalo po štrukljih, Društvo podeželskih žena Mirna Peč je v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije namreč pripravilo 4. državno ocenjevanje in razstavo štrukljev iz vlečenega in kvašenega testa. Letos so v oceno prejeli kar 90 štrukljev, lani pa denimo 54. Zmagovalki sta znova bili dve in obe prihajata iz občine Škocjan, in sicer Ljuba Hočevar z Bučke in Branka Matko z Malih Poljan, ki sta za svoja štruklja prejeli vseh 30 možnih toč. Ljuba je pripravila štrukelj s suhimi slivami in skuto, Branka pa je svojega poimenovala štrukelj kolin.

Sicer je strokovna komisija, v kateri so bile Irena Ule, Anica Pajer in Elizabeta Verščaj, glede na število in raznolikost imela zelo zahtevno nalogo. Štruklji so bili razvrščeni v tri kategorije: štruklji iz vlečenega testa, štruklji iz ostalih vrst testa in iz kvašenega testa, komisija pa je ocenjevala zunanji videz, vonj testa in nadeva, videz nadeva ter okus testa in nadeva. Podelili so 16 bronastih priznanj, 45 srebrnih in 29 zlatih.

»Rezultati povedo, da so bili štruklji visoke kakovosti in da ste večinoma vsi uporabljali kvalitetne surovine – skuto, smetano, ocvirke, orehe in različne vrste moke, ki so imeli prijeten ter domač vonj in okus. V štrukljih ni bilo veliko tujih vonjav, bilo pa je nekaj neprijetnih okusov – nekaj dni stara skuta dobi neprijeten okus, pa tudi vonj. Bili ste inovativnim kar nas veseli, in bodite inovativni tudi v bodoče,« je med drugim povzela predsednica komisija Verščajeva in zbranim na včerajšnji podelitvi priznanj v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka na srce položila še nekaj koristih priporočil.

Kulinaričnega praznika se je udeležila tudi poslanka državnega zbora Anja Bah Žibert, ki je dejala, da so podeželske žene biser kulinarične in kulturne okolice, ne samo Mirne Peči ali Dolenjske, temveč celotne Slovenije. »In za ta kulturni biser je pomembno, da ga poznamo, da ga pozdravljamo in ga spodbujamo, da se razvija.«

Prisotne so nagovorili tudi domači župan Andrej Kastelic in seveda predsednica Društva podeželskih žena Mirna Peč Jelka Krivec, ki je izpostavila, da je letošnja udeležba presegla vsa pričakovanja, v veliki veselje pa ji je, da je v ocenjevanju sodelovala tudi domača osnovna šola Toneta Pavčka.

Podelitev priznanj so z nastopom obogatile ljudske pevke Čebelice, recitatorki Lucija in Teja ter harmonikar Lan Šiško.

Več v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. Ž.

Galerija