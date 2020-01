Brežiški teritorialci

Na predstavitvi knjige Brežiški teritorialci predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič (v ospredju) ter pri mizi (z leve) predsednik brežiškega območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Darko Udovič, avtor knjige Mitja Teropšič in Stanislav Zlobko, ki je povezoval predstavitev. (Foto: M. L.)

Brežice - Še vedno odmeva lanski decembrski izid knjige avtorja Mitje Teropšiča o Teritorialni obrambi občine Brežice, ki so jo predstavili pred nabito polno dvorano Mestne hiše v Brežicah. Predstavitev je vodil Stanislav Zlobko, teritorialec, vojni veteran in upokojeni podpolkovnik Slovenske vojske. Že v uvodu je poudaril, da so delovanje brežiških teritorialcev že predstavile nekatere strokovne publikacije, ki sta jih pripravila in izdala Mitja Teropšič in njegov brat zgodovinar dr. Tomaž Teropšič.

Mitja Teropšič knjigo posveča padlemu teritorialcu, vojnemu tovarišu in bojevniku Jerneju Molanu ter njegovi družini, vsem brežiškim teritorialcem in teritorialkam ter politikom, ki so prispevali h razvoju in h krepitvi Teritorialne obrambe občine Brežice.

Skoraj istočasno kot knjiga Mitje Teropšiča je izšla knjiga Draga Božca Ponosni nase. »Sta prvi knjigi, ki obravnavata Teritorialni obrambi na nivoju občin. Obravnavata organizaciji, ki sta kvalitetno zaznamovali naš prostor in čas. Avtorja orjeta ledino, zato si zaradi opravljenega dela in izkazanega poguma zaslužita vso pohvalo. Omenjeni knjigi sta sicer le kamenček v najnovejši vojaški in vojni zgodovini Slovencev, a upam, da zadosti velik izziv za nekdanje stanovske kolege, da se pogumno lotijo podobne naloge v svojih okoljih,« poudarja dr. Tomaž Teropšič, čigar širši zapis o knjigi Brežiški teritorialci si lahko preberete v priponki spodaj.

M. L.