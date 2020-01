Danes brez elektrike

20.1.2020 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 8.00 do 17.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLGA NJIVA PRI GRADIŠČU in GRADIŠČE PRI TREBNJEM.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8.00 do 13.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHOVCI na izvodu Vrhovci;

- od 8.30 do 12.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP PRELOKA na izvodu Šola-trgovina.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI ZBURAH;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VRHPOLJE;

- od 10.00 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZABORŠT.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA SEMIČ, izvod Šola.

M. K.