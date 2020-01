Krka izgubila v Kopru

20.1.2020 | 07:40

Foto: Arhiv DL

Koper - Košarkarji Koper Primorske so v slovenskem obračunu 16. kroga lige Aba premagali Krko s 67:63 (21:12, 39:30, 56:46). Popotnica treh zaporednih zmag, od tega dveh v domačem ligaškem tekmovanju, je Novomeščane od začetka uspavala. Ob razpoloženemu centru Koper Primorske Ivanu Marinkoviću, ki je dosegel šest od prvih sedmih točk svojega moštva, so se košarkarji Krke hitro znašli v zaostanku sedmih točk, je poročala STA.

Edini, ki je držal stik s Primorci, je bil Ivan Ramljak, ki je dosegel osem od 12 točk Krke v prvi četrtini. Po trojki Sterlinga Gibbsa ob izteku prvih desetih minut so domači na krajši odmor odšli s prednostjo devetih točk.

V 13. minuti so Koprčani prišli do 13 točk prednosti. Novomeščani so iz igre v prvem polčasu metali zelo slabo (29-odstotno), učinkoviti pa so bili s črte prostih metov (9:10), kar jih je držalo v igri po prvih 20 minutah, ko je bil rezultat na semaforju 39:30 za Koper Primorsko.

Primorci so v prvih minutah tretje četrtine hitro prišli do prednosti 15 točk (45:30), ki pa je nato začela kopneti. Do konca tretjega dela igre je Krka uspela prednost zmanjšati na 10 točk. V prvih šestih minutah zadnje četrtine pa se je Novomeščanom uspelo približati na tri točke, na kar je s petimi zaporednimi točkami dvoboj odločil Nejc Barič, so na STA povzeli dogajanje na parketu.

Pri Novomeščanih je največ, 14 točk, dosegel Ramljak, 13 pa jih je dodal Marvin Jones, pri Koprčanih pa je bil najučinkovitejši Alen Hodžić z 18 točkami, Ivan Marinković jih je dodal 17.

Vladimir Anzulović, trener Krke, je po tekmi povedal:

»Čestitke Primorski za zasluženo zmago. Ves čas tekme smo bili v podrejenem položaju. Pred tekmo sem napovedoval, da če ne izničimo dobro energijo Primorske, ki so jo kazali na zadnji domači tekmi z Budučnostjo, ne bomo imeli priložnosti za zmago. To se nam je zgodilo v prvem polčasu, kjer nas po energiji praktično ni bilo, obramba pa je bila preslaba. V drugem polčasu smo se prebudili, tako da igralcem nimam kaj zameriti. V drugem polčasu smo se borili, nimam igralcem kaj za zameriti. Košarka je takšna, da moramo garati celo tekmo, da bi si zaslužili zmago proti ekipi iz Kopra, ki je danes odigrala kakovostno tekmo.«

Krkaši so v ABA ligi s 6 zmagami in 10 porazi deveti. V prihodnjem krogu jih v nedeljo, 26. januarja, čaka tekma z Mego v Beogradu. Jutri pa ob 19. uri doma v okviru SKL pričakujejo Šenčur.

* Dvorana Bonifika, gledalcev 1000, sodniki: Radović, Nikolić, Mrdak.

* Koper Primorska: Gibbs 10, Barić 5, Kosi, Lazić 4 (1:2), Marinković 17 (5:7), Hodžić 18 (3:4), Dimec 6 (0:2), Nemanič, Luković 7 (1:4).

* Krka: Cosey 9 (2:2), Jones 13 (7:9), Jančar Jarc 3, Škedelj, Pašalić 7, Stipaničev, Đapa, Balažič 2, Jošilo 9, Lapornik 6 (3:4), Ramljak 14.

* Prosti meti: Koper Primorska 10:19, Krka 12:15.

* Met za tri točke: Koper Primorska 7:19 (Hodžić 3, Gibbs 2, Lazić, Barič), Krka 7:32 (Ramljak 2, Lapornik, Jošilo, Cosey, Pašalić, Jančar Jarc).

* Osebne napake: Koper Primorska 20, Krka 20.

* Pet osebnih: Lapornik (38.).

M. Ž.