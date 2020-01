Pešpot za večjo varnost

20.1.2020 | 10:45

Izgradnja pešpoti ob zelo prometni in nevarni državni cesti bo omogočila, da bodo pešci, med njimi je največ otrok, varno prišli do avtobusnega postajališča v Grobljah.

Državna cesta iz Šentjerneja proti Prekopi in Kostanjevici je zelo prometna in nevarna.

Groblje - Te dni se zaključuje izgradnja slabega pol kilometra pešpoti ob državni cesti Šentjernej - Križaj in sicer od avtobusnega postajališča Groblje pri Prekopi (desno) do odcepa za naselje Gruča. Pešpot urejajo v makadamski izvedbi, široka je meter in pol, opravlja pa jih izbrani najugodnejši izvajalec del Marko Luštek s.p., seveda skladno s projektom in soglasjem Direkcije RS za ceste. Naročnik del je Občina Šentjernej.

Da je pešpot potrebna, je na občinskih sejah večkrat opozarjal svetnik iz Ledeče vasi Sebastjan Kruh, ki je poudarjal, da mora občina Šentjernej nekaj storiti za varnost pešcev, zlasti šoloobveznih otrok iz Gruče in Ledeče vasi, ki so morali do avtobusnega postajališča v Grobljah do zdaj hoditi po zelo prometni in nevarni cesti. To je bilo še bolj problematično pozimi, v slabem vremenu, v temi.

Kot pove Janez Hrovat iz občinske uprave, sta projekt in izvedba (5 tisoč evrov in 19 tisoč evrov) v celoti breme Občine Šentjernej, to je skupaj 24 tisoč evrov, »kljub temu, da bi tovrstno infrastrukturo ob državni cesti izven naselja morala financirati država. Če bi za izvedbo čakali državo, tega ne bi dočakali, saj po njihovih normativih ta pot ni potrebna, ker jo bo verjetno uporabljalo manj kot deset pešcev na uro,« pove.

Besedilo in foto: L. Markelj

