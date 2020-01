82-letni mopedist na spolzki cesti hudo padel

Nekaj pred 7. uro v soboto se je zgodila prometna nesreča v Ledini. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestili sevniških policistov je 82-letni voznik mopeda na spolzkem vozišču izgubil oblast nad mopedom, padel in se huje poškodoval. Poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico v Celje. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Na prehodu za pešce trčil v peško

Novomeški policisti so bili v perek nekaj po 19. uri obveščeni o prometni nesreči z udeležbo peške v Žabji vasi. Nesrečo je povzročil 63-letni voznik osebnega avtomobila, ki je na prehodu za pešce trčil v peško, ki je ob zeleni luči na semaforju pravilno prečkala cesto. Lažje poškodovano 56-letnico so reševalci odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Nesreča na avtocesti

V soboto okoli 6. ure se je zgodila prometna nesreča na avtocesti pri Smedniku. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 31-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je vozil 34-letni voznik. Lažje poškodovanega 34-letnega voznika in 28-letnega potnika iz njegovega vozila so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je imel povzročitelj nesreče v litru izdihanega zraka 0,38 miligramov alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

Pijan in brez vozniške vijugal po cesti

Črnomaljski policisti so včeraj popoldne prejeli obvestilo, da na cesti v Ručetni vasi voznik osebnega avtomobila vijuga po vozišču in z nevarno vožnjo ogroža druge udeležence v prometu. Takoj so se odzvali in 38-letnega kršitelja izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na neregistriranem vozilu pa sta bili nameščeni različni registrski tablici, ki pripadata drugima voziloma. 38-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,96 miligramov alkohola, so Renault clio zasegli, mu zaradi številnih kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Ob avto, denar, nakit, meso ...

Na parkirišču Ulice Slavka Gruma v Novem mestu je v noči na soboto nekdo vlomil v kombinirano vozilo in odnesel električno ročno orodje.

V Malem Cirniku pri Šentjanžu je v petek med 18. in 21.30 nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukradel denar.

V petek je oškodovanec policiste obvestil, da je v Šmarjeti neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo ter ukradel okoli 30 kg mesa in daljnogled ter ga oškodoval za okoli 1100 evrov.

V naselju Strelac na območju občine Šmarješke Toplice je med 15. in 17. januarjem nekdo vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 300 evrov škode.

Na območju Vrčic in Črmošnjic (PP Črnomelj) je nekdo vlomil v dva traktorja, parkirana v gozdu. Odnesel je gorivo in orodje ter povzročil za okoli 2500 evrov škode.

V noči na petek je v Smolenji vasi neznanec vlomil v prostore prodajalne in ukradel menjalni denar.

Na parkirišču v Novem mestu je v soboto zvečer nekdo vlomil v osebni avtomobil in odnesel torbico z denarjem, dokumenti in osebnimi predmeti. Lastnico je oškodoval za okoli 1500 evrov.

V Dolnji Prekopi na območju PP Krško je v soboto med 16. in 21. uro neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore, našel ter odnesel denar in nakit. Lastniki ocenjujejo, da so oškodovani za okoli 10.000 evrov.

V Goleku na območju PP Krško je v soboto med 15. in 20. uro, ko so bili stanovalci odsotni, nekdo skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je denar in zlat nakit in lastnike oškodoval za 10.000 evrov.

V Srednjem Grčevju na območju PP Novo mesto je med 15. in 19. januarjem nekdo vlomil v tri počitniške hiše. Po prvih ugotovitvah je iz enega objekta odtujil denar in nakit, iz dveh objektov pa ni ničesar odtujenega.

V Vinici pri Šmarjeti je včeraj med 17. in 20. uro neznanec skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore ter našel in ukradel zlat nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 500 evrov škode.

S parkirišča na Volčičevi ulici v Novem mestu je sinoči nekdo odpeljal osebni avtomobil Volvo V50, temno sive barve, registrskih oznak LJ HI-475.

Razbijal inventar in žalil svojce

Novomeške policiste so sinoči nekaj pred 19. uro poklicali na pomoč iz naselja v okolici Novega mesta, kjer naj bi pijan moški razbijal inventar v hiši in žalil svojce. 48-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Na vlaku se je skrivalo 16 Sircev

Policisti PMP Dobova so v petek med kontrolo tovornega vlaka, ki ja na vstop v Slovenijo pripeljal iz Srbije, v dveh vagonih našli 16 državljanov Sirije, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

35 tujcev nezakonito čez mejo

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v zadnjih treh dneh na območju krajev Drašiči, Tribuče, Loke (Straža), Prilipe, Obrh, Stranska vas, Srednja vas in Novo mesto izsledili in prijeli 35 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 19 državljani Pakistana, 14 državljani Maroka, državljanom Tunizije in državljanom Somalije še niso zaključeni.

