Znani prejemniki kulturniških priznanj

20.1.2020 | 16:00

Priznanj Zveze kulturnih društev Brežice bodo podelili v Domu kulture Brežice v četrtek, 6. februarja, ob 18. uri. (Foto: M. L.)

Brežice - Komisija pri Zvezi kulturnih društev Brežice, ki so jo sestavljali člani upravnega odbora ter zunanja člana Milena Jesenko in Dragutin Križanić, je potrdila imena prejemnikov priznanj in odličij Zveze kulturnih društev Brežice za leto 2019.

Miha Haler bo prejel častno priznanje, Miran Petelinc zlato odličje, Matej Kramžer, Edita Krošl in Silvester Hotko bodo dobili srebrno odličje, Robert Deržič in Lojze Ogorevc sta dobitnika bronastega odličja, Barbara Bogovič, Anja Baškovč, Jožica Penič, Jelka Žnideršič in Mojca Florjanič bodo dobili Priznanja.

Omenjene znake zahvale in časti bodo dobitnikom podelili na slavnostni prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku 6. februarja v Domu kulture Brežice.

M. L.