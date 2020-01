'Modro' Tatjane Ratković Bosnić: »Slike so lirske, naslovi so epski«

20.1.2020 | 14:20

Tatjana Ratković Bosnić z akrili na platnu in razstavo Modro v Novem mestu gostuje do 9. februarja. (Foto: M. M.)

Novo mesto - »To je mlada avtorica, sicer magistra grafike, ki se na tokratni razstavi predstavlja z akrili na platnu. Prvič razstavlja v Sloveniji oziroma v Novem mestu, razstava pa se imenuje Modro, saj njena platna vsebujejo največ modre barve,« je avtorico pred petkovim odprtjem razstave v galeriji Kocka v KC Janeza Trdine orisal Dragan Gačnik, tudi sam umetnik in hkrati predsednik Združenja Slovencev Encijan iz Zenice.

Omenjeno društvo je eno od osmih društev Slovencev v BiH, ki se redno povezujejo in sodelujejo preko različnih programov, večinoma na področju kulture, prav tako z različnimi društvi v Sloveniji, že dve desetletji prav z novomeškim Društvom za razvijanje prostovoljnega dela (DRPD).

»Naše društvo ima okoli 1.100 članov, poleg DRPD smo povezani z osnovnimi šolami in nekaterimi slovenskimi gimnazijami, tudi novomeško. Sodelujemo še z marsikaterim društvom v Sloveniji, imamo izmenjave pevskih zborov in folkloristov, skratka, okoli 50 dogodkov letno,« je za Dolenjski list pred odprtjem razstave povedala predsednica banjaluškega Triglava Marija Grbić. Z DRPD po njenih besedah odlično sodelujejo in tako je padla tudi zamisel, da razstavo Modro pripeljejo v Novo mesto.

Razstavo so v galeriji Kocka v KC Janeza Trdine odprli v petek popoldne. (Foto: DRPD Novo mesto)

Z mestom je tesno povezan tudi Gačnik, ki je prav v KC Janeza Trdine samostojno razstavljal pred 15 leti, sicer pa od tu izhaja njegova družina. 35-letno umetnico in njena dela pa je primerjal z Markom Rothkom: »Tatjana se ukvarja s pojmovnim in miselnim, ne predmetnim. Barva je osnovni poudarek na njenih slikah. Slike so lirske, naslovi so epski. Menim, da pripada ekspresionističnemu izrazu. Ekspresionisti so pogosto kot izraz uporabljali le barvo. Mogoče je eden največjih predstavnikov 20. stoletja abstraktnega ekspresionizma Mark Rothko, pri katerem je barva začetek in konec, različno od Tatjane. Rotkovićeva se spretno ukvarja z barvo, abstrahira realnost, vendar vsebinsko in po pojmu barva sama po sebi ni končna ekspresija, temveč njen osnovni element.«

»Naslovi, kot so Smrt, Grobnica, Pokopališče, so mogoče malo morbidni. A na drugi strani imamo tudi Ljubezen. To vse je življenje. Ob tem sem se kdaj vprašal, ali nas ona sploh potrebuje? Ali ne vodi nekega svojega dialoga in nam prepušča zgolj, da se pridružimo ali ne? Je iskrena,« je nadaljeval Gačnik, avtorica pa je o štiriletnem obdobju nastajanja slik povedala: »Vodilo me je različno razmišljanje, različna čustva. Tu so tudi mračne misli, ko mi je bilo težko. In ko jih zdaj gledam z večje distance, so mi deloma celo patetične oziroma pretirane. Tu so tudi ostala stanja in čustva iz vsakdana, stik z ljudmi, moja interakcija z drugimi.«

»Grafika je moja prva ljubezen v umetnosti, tu sem se povsem našla. A sem imela tudi veliko željo, da slikam. To je povsem drug medij. Nekako mi je tudi to šlo in lažje sem ujela in uresničila lastne ideje prav skozi slikanje. Grafika namreč zahteva daljši proces ustvarjanja, slika je zame hitrejša, z njo lažje ujamem misli in čustva,« je še povedala umetnica, ki je leta 2008 diplomirala iz grafike na Akademiji za umetnost pri prof. Zoranu Banoviću, leta 2012 pa zaključila magisterij pri prof. Nenadu Zeljiću. Živi in ustvarja v Banja Luki, kjer je tudi profesorica umetnostne kulture.

Razstava Modro bo v Novem mestu na ogled do 9. februarja.

M. Martinović

